Floriano Noto cittadino onorario di Albi: riconoscimento speciale al presidente del Catanzaro

Il presidente del Catanzaro Floriano Noto è cittadino onorario di Albi, Comune del capoluogo di regione di qualche centinaio di anime. Il conferimento è avvenuto nella stessa cittadina, per mano del sindaco, con cui è avvenuto lo scambio che ha avuto come oggetto una maglia giallorossa con la scritta Albi. “Il Comune di Albi ha conferito la cittadinanza onoraria a Floriano Noto, imprenditore di successo e Presidente del Catanzaro Calcio. Un riconoscimento al suo ruolo fondamentale nella crescita economica e sociale del nostro territorio e al suo impegno nel portare in alto i colori giallorossi, simbolo di identità e passione per tutta la Calabria”, si legge in una nota.