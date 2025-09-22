Filogaso, l’artista Antonio Teti e gli insegnamenti di un padre domenicano | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’artista di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, Antonio Teti, grande esperto nell’arte del bassorilievo, afferma: “ho appreso le varie tecniche grazie al padre domenicano Leonardo Gristina del convento di Catania”. La tecnica che segue è quella classica: dopo aver disegnato i soggetti con un punteruolo incide l’immagine su una lastra di argento che modella con le sue mani. I bassorilievi così ottenuti vengono dipinti con l’utilizzo di colori.
Molti i lavori eseguiti che ha esposto in alcune mostre a Pizzo ed a Filogaso ottenendo l’apprezzamento del pubblico che ha visitato le opere.