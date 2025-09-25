Figuraccia Reggina, esplode la rabbia del consigliere Nino Zimbalatti: “vergogna! Così i 10 anni di Serie D…”

“Quale nuova giustificazione per un’altra prestazione che ci avvicina ai 10 anni di Serie D previsti? Ma, in ogni caso, con una società dotata di un master plan di prim’ordine. La farsa continua. I tifosi amaranto e Reggio Calabria meritano ben altro. Vergogna“. Questo è il messaggio espresso, sui social, dal consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti, tifosissimo della Reggina e deluso per la figuraccia di ieri e di questi anni. Già in passato non aveva nascosto il suo malcontento verso questa società e verso la scelta di Brunetti.