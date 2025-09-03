Figuraccia dal PD: “Tajani, ci fai schifo”. Occhiuto sbotta: “altro che democratici, questi sono estremisti”

StrettoWeb

Il PD ne ha combinata un’altra delle sue, preso dalla foga e dalla frenesia di sfogare tutta la sua rabbia contro Israele. A Viterbo, infatti, i Giovani democratici (organizzazione giovanile del PD) hanno affisso dei manifesti contro Antonio Tajani, atteso per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa. L’immagine del manifesto, che recita “Tajani, ci fai schifo”, vede il leader di Forza Italia e Ministro degli Esteri stringere la mano a Netanyahu, premier israeliano. Il gesto, in realtà, risale a un incontro avvenuto lo scorso anno. Ma tant’è, basta il pretesto per insultare.

La rabbia di Roberto Occhiuto

Sui manifesti si è espresso con forza Roberto Occhiuto: “I giovani del Pd di Viterbo hanno affisso manifesti gravemente offensivi contro il vicepremier Tajani. Solidarietà totale ad Antonio. Chiediamo le scuse e una presa di posizione netta da Elly Schlein. Altro che democratici… questi sono comportamenti da partito estremista“ ha affermato su X il governatore della Calabria, che non le ha mandate a dire