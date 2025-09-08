Festival delle Serre, 5 giorni di festa e musica a Cerisano | FOTO

Per cinque giorni il borgo di Cerisano ha respirato il ritmo dell’arte, trasformandosi in un teatro a cielo aperto che ha saputo unire musica, spettacolo e comunità. La 31esima edizione del Festival delle Serre si è conclusa con un bilancio che parla da solo: oltre ventimila presenze considerate, cinquanta spettacoli, un centinaio di artisti e settanta tecnici impegnati nel rendere unica un’esperienza che ha riportato ancora una volta il paese al centro della scena culturale calabrese.

L’atmosfera che ha avvolto vicoli e piazze ha raccontato un mosaico di emozioni, con il jazz che ha toccato le corde più intime grazie alle interpretazioni di Simona Molinari, Mario Rosini, John Patitucci, il trio Servillo-Girotto-Mangalavite e Walter Ricci, e con il teatro che ha alternato risate e riflessioni grazie a Dario Bandiera, Maurizio Casagrande, Andrea Rivera, Paola Turci con Gino Castaldo e Paolo Conticini. Accanto a loro, il cinema sotto le stelle ha raccolto le famiglie con i loro bambini, i laboratori e gli spettacoli per ragazzi hanno acceso la fantasia dei più piccoli, mentre i dj set di Spiral Sound e i concerti dell’Agorà Live hanno tenuto sveglia la notte, prolungando la magia del Festival oltre ogni orario.

Cerisano ha mostrato ancora una volta la sua capacità di accogliere e di trasformare l’arte in esperienza condivisa, regalando ai visitatori un viaggio che è passato attraverso i sapori delle tradizioni, la bellezza dei luoghi e la gioia di stare insieme. Un successo che non si misura soltanto nei numeri, pur straordinari, ma anche nell’eco digitale di una comunità che cresce e si fa conoscere oltre i propri confini: centinaia di migliaia di visualizzazioni e interazioni su Instagram e Facebook hanno accompagnato il Festival, rendendolo un evento partecipato dentro e fuori dal borgo che continua ad incantare e stupire.

La 31esima edizione del Festival delle Serre lascia dunque un segno profondo, quello di un paese che da trentun anni custodisce e rinnova la propria vocazione culturale, che si muove tra memoria e futuro, e che ogni estate sa reinventarsi come luogo di incontro e di bellezza.

Il Festival delle Serre è finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 azione 6.8.3. “Eventi di promozione culturale 2024” – e si inserisce all’interno dell’intervento di rigenerazione Cerisano Factory – Borgo Swing, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Next Generation EU.