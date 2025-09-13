Festa Madonna, risolta la querelle bancarelle: “Comune ha capito che non poteva lasciare a casa padri di famiglia” | VIDEO

Tutto è bene quel che finisce bene. Con un sospiro di sollievo per i commercianti delle bancarelle di “Festa Madonna” che, 2 giorni prima dell’inizio della settimana di eventi e festeggiamenti legati al culto di Maria, si sono visti negare un pezzo di strada in cui sarebbero dovuti essere allestiti ben 31 stalli. Una notizia shock per chi organizza da mesi la propria presenza in vista dell’importante appuntamento che rappresenta un’occasione commerciale non da poco per tanti venditori.

Dopo le proteste, il Comune ha fatto un passo indietro. “Il Comune ha capito che non poteva lasciare a casa dei padri di famiglia“, ha spiegato un commerciante ai microfoni di Graziano Tomarchio, nell’intervista realizzata per StrettoWeb.