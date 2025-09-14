Festa Madonna, Marra: “a Reggio vibrazioni uniche e senso comunità”

“In questi giorni di fermento, i colori, i profumi e le sensazioni che la nostra città restituisce sono quelle di una grande comunità che attraverso una devozione verso la Madonna della Consolazione, si unisce in preghiera e si incontra nella gioia più autentica di condividere momenti di festa e di spensieratezza”, sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, che aggiunge: “vibrazioni uniche che la città trasmette nella totalità della sua bellezza, unendo, all’espressione di una fede che viene manifestata e tramandata dalle famiglie, di generazione in generazione, il calore e la passione di momenti e tradizioni legate fortemente alla storia di Reggio Calabria. Alla Madre della Consolazione si chiede conforto e carità, nel cammino di Processione e in Cattedrale, dove potrà essere venerata nei tre mesi in cui sarà sull’altare centrale del Duomo, per poi ‘riaccompagnarla’, a novembre nel suo Eremo”.

“Giorni vissuti pienamente – sottolinea – dai cittadini che non vogliono mancare l’appuntamento più importante per la nostra città, anche grazie ad un ricco programma di eventi che il Comune e la Città Metropolitana hanno saputo ben integrare con i festeggiamenti religiosi in onore della Patrona di Reggio. Famiglie che si incontrano nella grande festa della città, con riti e gesti che si rinnovano di anno in anno, con quell’unica costante dell’emozione in grado di farci riscoprire comunità. Proprio in questo clima e con questo spirito di condivisione, va colto l’invito di S. E. Morrone ad essere testimonianza credibile di quei valori di pace e fratellanza ai quali, giornate come queste, devono ispirarsi”.

“E così come succede da secoli – conclude Marra – la gente di Reggio affida le preghiere, le proprie paure e speranze alla protezione della sua Patrona, in un momento straordinario di spiritualità, unità e identità ma anche attraverso giornate intense dai connotati di grande evento con un forte respiro sociale, economico e culturale”.