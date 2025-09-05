Ferrovia dei Parchi Natura in Sicilia: la petizione per chiedere al governo di realizzarla supera quota 3.300 firme

“Buon giorno agli amanti di treni, bici e Sicilia, con questo resoconto delle FS sui lavori ferroviari lungo le linee principali PA-ME-CT-PA; nelle foto si mostrano i cantieri sulle aree Ogliastro e Castelbuono. Ringrazio con simpatia tutti i 58.132 amici-FB che seguono questa iniziativa con la petizione http://chng.it/yRxW9Lgb per chiedere al governo di realizzare la Ferrovia dei Parchi Natura in Sicilia, invitandovi a firmarla come i 3.326 cittadini che l’hanno già fatto, oltre ai 54 sostenitori, spesso in pieno anonimato, che hanno versato qualche € a Change-Org per invitarne altri”. Così Paolo Graziano condivide con soddisfazione i nuovi aggiornamenti in merito alla petizione.

Le info sul progetto

“Ricordo, per il nuovi sostenitori, che il progetto recupererà la Circumetnea da Randazzo e da Catania, prolungandola a nord-ovest di 50 km tra Nebrodi ed Erei, per collegare allo Ionio anche Maniace, Cesarò, San Teodoro, Troina, Cerami, Gagliano, Nicosia e dopo Sperlinga, Gangi, Petralia, Geraci, Castelbuono, Isnello, Pollina fino al Tirreno tra Cefalù e Tusa con la 2° tratta sulle Madonie per altrettanti 50 Km. Grazie per il gradimento e gli ottimi commenti, ma più saremo anche solo a firmare la petizione, maggiore sarà la priorità del governo a realizzare la nuova “Taormina-Parchi-Cefalù”. Poco più dei lavori in corso sulle tratte Alpine, Appenniniche ed Etnee; nel nostro caso per trasportare oltre centomila lavoratori e studenti pendolari (verso Palermo, Enna, Messina e Catania, anche con bici al seguito) oltre ai turisti in questi comuni, con un minore costo della vita e delle case, ancora isolati ma che rinascono con il lavoro da remoto per i giovani, che hanno scelto la Sicilia. Felice fine settimana, anche leggendo, se vorrete, qualche capitolo dei miei “Racconti di Sicilia”, che vi regalo con empatia per invitarvi ancora a firmare la petizione. …Passate parola e copia dei romanzi…a chi sapete ami leggere di Sicilia, che fa sempre bene!”.

“Ringrazio ancora di più chi ha anche supportato questa petizione con qualche euro, qualcuno dei quali mi ha scritto che l’ha fatto per ringraziarmi del gratuito invio dei miei inediti “Racconti di Sicilia” tanto apprezzati da molti che amano leggere, come indicato da Change-Org: Già con la vostra donazione di 1€ il sistema invierà automaticamente 29 inviti a firmare la petizione a coloro che conosco, o ad amici-fb dei miei amici-fb, con 2€ invia 62 inviti, con 3€ ne invia 116, con 6€ ne invia 189, con 10€ ne invia 513, con 20€ – 1.003, mentre chi ha …dichiaratamente apprezzato… il mio primo romanzo (2° a Dantebus – 2021) ha donato 25€ che hanno procurato ben 1.259 inviti, convincendo 9 cittadini a firmare, con un media statistica quindi di 7 firme per ogni 1.000 inviti. Grazie comunque a tutti, anche per aver apprezzato i miei racconti, oltre alla primaria iniziativa progettuale della Ferrovia dei Parchi Natura”.