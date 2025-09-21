Fenomenali! L’Italia batte gli USA e bissa il trionfo in Billie Jean King Cup

Back to back azzurro! Dopo la vittoria del 2024, l’Italia si riconferma campione nella Billie Jean King Cup. Le azzurre superano in finale gli USA prive della talentuosa Coco Gauff, ma ugualmente forti e talentuose. Bastano i due singolari a decretare l’esito della sfida. Nel primo Elisabetta Cocciaretto (91 WTA) supera la numero 19 al mondo Emma Navarro in 2 set (6-4 / 6-4). Nel secondo si affrontano le migliori del circuito: la nostra Jasmine Paolini (8 WTA) ha la meglio su Jessica Pegula (7 WTA) con il punteggio di 6-4 / 6-2.

Per l’Italia è il 6 successo nella storia del torneo (ex Fed Cup): azzurre dietro a USA (18), Repubblica Ceca (11) e Australia (7).

Tennisticamente parlando, quello attuale è il miglior momento nella storia del tennis italiano. Mentre al femminile Jasmine Paolini è stabilmente in top 10, ha sfiorato più volte la vittoria Slam e ha vinto l’oro olimpico nel doppio con Sara Errani, al maschile un campione come Jannik Sinner si gioca con Alcaraz vittorie Slam e la prima posizione nel ranking, aprendo una rivalità che promette di essere storica, modello Federer vs Nadal. Musetti, Sonego, Berrettini e gli altri giovani tennisti azzurri sono fra i migliori del circuito e permettono a capitan Volandri di schierare un team competitivo anche in Coppa Davis, prossimo appuntamento da non mancare.