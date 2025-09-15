Fedora Arena, una reggina candidata per il consiglio regionale della Valle d’Aosta

Il 28 settembre gli elettori della Valle d’Aosta voteranno per il rinnovo del Consiglio regionale. E tra i candidati di Fratelli d’Italia c’è Fedora Arena, nata a Reggio Calabria il 18 settembre 1971 e cresciuta nel quartiere di Sbarre Centrali, nel cuore della città. “La politica è sempre stata di casa – dice – mio padre, Nino Arena è stato per diversi decenni un noto membro della Democrazia Cristiana reggina.” Ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale “Raffaele Piria” e si è laureata in Scienze dell’Educazione. E’ stata educatrice presso la Struttura Alternativa per ex pazienti psichiatrici a Sala di Mosorrofa.

Ha lavorato presso Sviluppo Italia Calabria occupandosi di lavoro autonomo e microimpresa, ma soprattutto di certificazioni di qualità ISO 9001 delle strutture sanitarie nella provincia di Reggio Calabria.

Nel 2010 si è trasferita in Valle d’Aosta. E’ stata una decisione dettata dall’amore per il giornalista della RAI di Aosta Enrico Romagnoli, che ha sposato nel 2012. Donna energica, combattiva, impegnata nel sociale e amante degli animali, attualmente è responsabile di gestione in attività di ricezione turistica. Questa primavera le è stata offerta la candidatura nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali.

“Basta lamentarsi, basta deleghe”

“Ho deciso in pochi minuti – racconta – ho deciso che dovevo fare da esempio per tante donne: basta lamentarsi, basta delegare. Era giunto il momento di metterci la faccia, il cuore, le mie esperienze e competenze. L’esempio di Giorgia Meloni è lampante: si può essere donna, mamma, e al tempo stesso dedicarsi alla propria comunità”. Nel Consiglio regionale della Valle d’Aosta vuole portare la caparbietà e la concretezza dei calabresi. “E’ una regione splendida, ricca di risorse naturali che potrebbero essere utilizzate meglio. La Zona Franca prevista dallo Statuto Speciale e che porterebbe benefici a tutti, non è ancora stata attuata. Manca purtroppo una politica dell’inclusione e siamo in ritardo nelle politiche turistiche e in molte infrastrutture”.

Fedora Arena crede in una grande affermazione del centrodestra che anche in Valle d’Aosta si presenta con un programma comune. “La collaborazione tra le autonomie locali e il Governo è indispensabile per lo sviluppo non solo della mia Calabria, ma anche per la terra in cui ho scelto di vivere”, conclude.