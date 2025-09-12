Falcomatà su Melito Porto Salvo e sull’Area Grecanica: “non possono essere lasciate sole”

“Faccio mia la lettera aperta del sindaco di Melito Porto Salvo, Annunziato Nastasi. Le sue parole sono la voce di un’intera comunità che rivendica, con dignità, il diritto ad avere servizi, prospettive e futuro”. E’ quanto afferma Giuseppe Falcomatà rispondendo all’appello lanciato dal primo cittadino del Comune del basso ionio reggino. “Melito – ha spiegato Falcomatà – non chiede privilegi, ma giustizia. Non cerca scorciatoie, ma rispetto. Ed è proprio da questo spirito che deve ripartire la Calabria”. Centrale è il tema della sanità, a partire dall’ospedale “Tiberio Evoli”: “quel presidio non può più essere considerato un luogo da depotenziare o marginalizzare, ma deve tornare ad essere un punto di riferimento per la salute di tutta la fascia ionica reggina. Non è solo una questione sanitaria, ma una battaglia di sopravvivenza territoriale. Come la gran parte degli ospedali calabresi, anche quello di Melito Porto Salvo paga il prezzo di una politica regionale dissennata, da tempo in mano a SuperCommissari come Roberto Occhiuto, che ha disintegrato professionalità ed eccellenze, distrutto l’assistenza di prossimità, costretto i cittadini ad emigrare per ricercare cure o, purtroppo, a non curarsi più, i giovani a cercare il giusto riconoscimento al di fuori dei confini regionali”.

Accanto alla sanità, c’è il grande tema delle infrastrutture, dei collegamenti, della cultura e della valorizzazione dell’identità grecanica: “Nastasi ha ragione da vendere quando sostiene che “se Melito esiste, l’Area Grecanica vive”. Perché l’Area Grecanica non è una periferia dimenticata. E’ un cuore pulsante di storia, tradizioni e opportunità che vanno messe al centro della visione regionale”. “Da candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico, a sostegno della presidenza di Pasquale Tridico – ha proseguito Falcomatà – porteremo la voce di Melito, dell’Area Grecanica e di tutti i territori delle aree interne in testa all’agenda della Calabria. Le televendite da imbonitore social, la promessa di 100 mila euro per ristrutturare le case dei nonni, non servono a nulla se mancano i servizi, se le ambulanze prive di medici a bordo faticano a raggiungere un qualsiasi ospedale, se non si creano le condizioni affinché si interrompa l’isolamento strutturale e sociale delle nostre comunità”. “Ed allora – ha concluso Giuseppe Falcomatà – ben venga l’incontro richiesto dal sindaco Nastasi per ascoltare, confrontarsi e costruire insieme risposte concrete perché nessuno deve mai essere lasciato indietro”.