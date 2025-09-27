Falcomatà ad “AMPA Venticinqueaprile” per ribadire i “nostri valori antifascisti”: “ricorderemo la strage di Rizziconi del 1943”

“Il nostro agire è permeato e ispirato a valori antifascisti che fanno parte indissolubilmente della nostra identità”. Con queste parole il Sindaco Falcomatà condivide l’appello lanciato dall’Associazione AMPA Venticinqueaprile’, aggiungendo che “quelle di AMPA sono le nostre battaglie, perché quando si parla di sanità, diritto alla mobilità e soprattutto di principi che rievocano la memoria storica e lo spirito collettivo antifascista, sappiamo che si parla delle nostre più importanti sfide, e le porteremo con convinzione e credibilità nell’agone politico regionale, affinché non restino solo obiettivi programmatici ma anche e soprattutto impegni politici”.

“In ultimo, non certo per importanza, onoreremo il ricordo della drammatica strage nazista di Rizziconi, del 1943, per cui, la massima Assise calabrese già si era espressa in favore dell’istituzione del riconoscimento formale, anche se non ha mai dato seguito ad iniziative e determinazioni consequenziali. I valori di AMPA, per chi come noi conosce il sacrificio antifascista, rappresentano una seconda pelle e li difenderemo con tutte le nostre forze in Consiglio regionale”.