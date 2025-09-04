Fabio Ceravolo scende in Promozione: “ho rifiutato anche la Reggina”

StrettoWeb

Parma, ormai, è la sua casa. Classe 1987, al tramonto della sua carriera, pur di restare lì ha scelto di scendere in Promozione. Stiamo parlando dell’ex attaccante della Reggina Fabio Ceravolo, ufficializzato dalla Langhiranese, club di Promozione parmense, del Comune di Langhirano. E’ stato lo stesso Ceravolo, a La Gazzetta di Parma, a spiegare i motivi di questa decisione: “una scelta familiare, ho rifiutato anche la Reggina“.

I motivi della decisione

“Volevo rimanere nelle zone di Parma, che ormai è diventata la mia dimora fissa e quindi mi sono spesso e volentieri privato di altre possibilità, anche in categorie superiori. Mi viene in mente la Reggina, dove sono cresciuto calcisticamente. La mia è stata una scelta familiare, in quanto ormai la mia vita e le mie attività sono tutte a Parma” ha aggiunto. L’attaccante, nato a Locri e cresciuto calcisticamente al Sant’Agata, vanta oltre 550 presenze e 115 gol tra Serie A e B in carriera.