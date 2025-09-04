EuroBasket, l’Italia spazza via Cipro: agli ottavi spauracchio Doncic

Tutto come da pronostico. L’Italia liquida Cipro nell’ultima gara del Girone C e si prende il primo posto temporaneo in attesa di Grecia-Spagna. Gara senza storia quella della Spyros Kyprianou Arena di Limassol in cui gli azzurri, seppur orfani di Niang, battono la squadra materasso del raggruppamento 89-54. Sono 13 i punti di Fontecchio e Spagnolo, 12 quelli di Diouf (in doppia doppia con 10 rimbalzi) e Gallinari. Spazio alle seconde linee e a chi ha giocato meno. Per Cipro 15 punti e 6 rimbalzi per Tigkas, l’unico in doppia cifra insieme a Willis (10 punt).

L’Italia dovrà attendere questa sera per conoscere la sua avversaria agli ottavi di finale. Gli azzurri, in base al risultato di Grecia-Spagna potranno chiudere il girone primi (se la Grecia perde) o secondi (se la Grecia vince). In contemporanea, anche Polonia-Belgio sarà importante per definire la classifica del Girone D con il quale si accoppierà il raggruppamento dell’Italia. I ragazzi di Pozzecco affronteranno la 3ª o la 4ª del girone opposto: dando per buona la vittoria della Polonia (favorita), in caso di secondo posto l’Italia dovrebbe affrontare la Slovenia della stella dei Lakers Luka Doncic, accoppiamento particolarmente ostico; in caso di primo posto, il più abbordabile Israele di Avdija dei Blazers.