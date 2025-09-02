EuroBasket, l’ex Viola Spissu firma la vittoria sulla Spagna in un finale caldissimo: l’Italia non si ferma!

StrettoWeb

Brutti, sporchi e cattivi. E va bene così. L’Italia vince una partita complicata contro la Spagna, una di quelle in cui l’attacco non gira da ambo i lati, contano i nervi e spesso, chi non ha gli attributi paga l’esperienza a certi livelli e i momenti caldi della partita. Per gli azzurri di Pozzecco, ai quali di sicuro il coraggio non manca, arrivano due punti importanti che aprono scenari interessanti dopo il ko della Grecia per mano della Bosnia avvenuto nel pomeriggio.

Fontecchio e Melli segnano 8 punti in due… e li segna tutti il primo insieme a 8 rimbalzi. Anche senza l’apporto dei due giocatori simbolo, però gli azzurri tengono botta e chiudono il primo tempo sotto 30-36 ma, come ormai siamo abituati a vedere in questo Europeo, è nella ripresa che l’Italia fa la differenza. Ci si aggrappa alla difesa e a un Saliou Niang in doppia doppia (10 punti e 10 rimbalzi, 2 stoppate) che viene fermato solo da una discussione. Doppia doppia sfiorata anche da Momo Diouf (14 punti, best scorer azzurro e 8 rimbalzi).

La Spagna tira con il 26% da 3 (10/38) e nel finale inizia ad accusare un po’ la tensione: la doppia doppia di Santi Aldama (19 punti e 10 rimbalzi) dei Memphis Grizzlies e il talento di De Larrea (15 punti) non bastano. L’ex Viola Marco Spissu, in un finale parecchio concitato, firma 4 liberi pesanti: i primi due raccogliendo un fallo di grinta e personalità, buttandosi dentro e pescando un contatto che ha portato a un quasi gioco da 3 punti; gli altri due per un fallo antisportivo che ne ha frenato una ripartenza con la Spagna che aveva clamorosamente fallito un canestro con Willy Hernangomez. Il libero finale di Pippo Ricci arrotonda il punteggio.

Nell’ultima gara del girone, contro Cipro, squadra materasso e già eliminata, sarà una passeggiata. L’Italia dovrà solo capire, in virtù di Grecia-Spagna, se andrà alla fase eliminatoria da prima o da seconda.

