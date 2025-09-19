Euforia Palermo, Inzaghi: “contento per la maturità di squadra e pubblico”. E sull’esultanza: “a Segre ho detto che gli spacco la mandibola”

In conferenza stampa, al termine di Palermo-Bari, mister Pippo Inzaghi commenta la terza vittoria dei suoi in quattro gare, adesso da soli in vetta alla classifica

inzaghi conferenza presentazione palermo

“Oggi sono molto contento per la maturità che hanno mostrato squadra e pubblico, che ci ha dato una mano per tutta la partita. Chi è uscito stava facendo bene”. Così in conferenza stampa, al termine di Palermo-Bari, mister Pippo Inzaghi commenta la terza vittoria dei suoi in quattro gare, adesso da soli in vetta alla classifica. “Il campionato di Serie B è lunghissimo, la strada intrapresa è buona, ma non dobbiamo montarci la testa. Siamo un po’ più avanti rispetto a quello che credevo. Abbiamo 22 giocatori ai quali voglio bene e che meritano di giocare titolari”.

“Abbiamo una squadra – continua – composta da tutti titolari. Spero che i miei giocatori si abituino a queste partite. Come ho detto ieri ci vuole pazienza, nel primo tempo potevamo anche spazientirci per le numerose occasioni in cui la palla non è entrata. Oggi con Giovane hanno giocato tutti, manca solo Vasic”. Poi una battuta sull’esultanza: “a Segre ho detto che la prossima volta gli spacco la mandibola”.

Ultimi approfondimenti di Sport