Euforia Palermo, Inzaghi: “contento per la maturità di squadra e pubblico”. E sull’esultanza: “a Segre ho detto che gli spacco la mandibola”

“Oggi sono molto contento per la maturità che hanno mostrato squadra e pubblico, che ci ha dato una mano per tutta la partita. Chi è uscito stava facendo bene”. Così in conferenza stampa, al termine di Palermo-Bari, mister Pippo Inzaghi commenta la terza vittoria dei suoi in quattro gare, adesso da soli in vetta alla classifica. “Il campionato di Serie B è lunghissimo, la strada intrapresa è buona, ma non dobbiamo montarci la testa. Siamo un po’ più avanti rispetto a quello che credevo. Abbiamo 22 giocatori ai quali voglio bene e che meritano di giocare titolari”.

“Abbiamo una squadra – continua – composta da tutti titolari. Spero che i miei giocatori si abituino a queste partite. Come ho detto ieri ci vuole pazienza, nel primo tempo potevamo anche spazientirci per le numerose occasioni in cui la palla non è entrata. Oggi con Giovane hanno giocato tutti, manca solo Vasic”. Poi una battuta sull’esultanza: “a Segre ho detto che la prossima volta gli spacco la mandibola”.