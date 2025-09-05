Estasi Catania, contro il Monopoli si può già superare il record stagionale: vicino il sold out al “Massimino”

Due vittorie alle prime due, di cui un 6-0 travolgente all’esordio. Punteggio pieno, grande entusiasmo, mercato stratosferico, attacco super, uno degli allenatori migliori – se non il migliore – in Serie C. A queste condizioni, l’euforia sarebbe d’obbligo ovunque, figurarsi a Catania, una delle città più calde e coinvolgenti del sud in termini di tifo. Basterebbe, in fondo, tornare a tre anni fa, in Serie D, con la squadra che volava e lo stadio che faceva registrare numeri da Serie A.

Oggi, in Serie C, dopo aver disputato i playoff per due stagioni di fila, società, squadra e città sono pronte al grande salto. E le prime due vittorie fanno ben sperare. Domani si torna al “Massimino” e di fronte ci sarà l’ostico Monopoli. I numeri dello stadio potrebbero già far registrare il record stagionale. Erano oltre 17 mila contro il Foggia, al debutto. Un numero già impressionante, in Serie C, superiore a tante squadre di A. Ma domani, appunto, le presenze potrebbero anche essere di più.

La Curva Sud è infatti sold out (oltre 5.500 posti), mentre la Nord lo è già da giorni (oltre 6 mila). Inclusi, ovviamente, gli oltre 12 mila abbonamenti. Di questo passo, a più di 24 ore dalla sfida, i 17.500 di due weekend fa verrebbero superati. Ci si avvicinerebbe, di fatti, a un tutto esaurito totale. La città non aspetta altro e la squadra è pronta a farsi trascinare. Catania è in estasi e, anche se è ancora presto per sognare, non si vuole affatto fermare.