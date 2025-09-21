Equinozio d’Autunno 2025: IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

Oggi, 22 settembre 2025, alle ore 20:19 (ora italiana), è il giorno dell’Equinozio d’autunno. Un evento astronomico molto importante in tutto il mondo in cui si celebra quest’avvenimento astronomico con il Sole che si troverà allo zenit dell’equatore. Da oggi finisce quindi la stagione tradizionalmente estiva e, tra un mese circa, avremo anche l’avvento dell’ora solare. Con l’equinozio d’autunno il giorno e la notte hanno una durata quasi uguale in tutto il mondo, con circa 12 ore di luce e 12 ore di buio. È un momento di equilibrio perfetto tra il giorno e la notte, un passaggio simbolico dal calore estivo alla freschezza autunnale.

Qual è l’origine della parola “autunno”?

La parola “autunno” deriva dal latino “autumnus“, che indica la stagione del raccolto. Questo termine era collegato alle attività agricole, poiché l’autunno era il periodo dell’anno in cui si raccoglievano i frutti della terra dopo l’estate. Nell’antichità, molte civiltà celebravano l’autunno come un momento di ringraziamento per l’abbondanza e i raccolti che avrebbero sostenuto la comunità durante i rigidi mesi invernali. In altre lingue europee, il termine mantiene una radice simile: in inglese, per esempio, “autumn” e in francese “automne”.

L’Equinozio non cade sempre lo stesso giorno

L’equinozio d’autunno non cade sempre nello stesso giorno ogni anno, ma oscilla tra il 22 e il 23 settembre, a causa delle piccole variazioni nel movimento orbitale della Terra e del calendario. La data precisa può cambiare leggermente di anno in anno, soprattutto a causa degli anni bisestili, come è il caso del 2024.

Cos’è l’equinozio?

Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale origine, in realtà gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare, fanno sì che negli equinozi la lunghezza del giorno sia maggiore di quella della notte.

Adoro l’autunno, con la sua varietà di verdure da abbinare in piatti deliziosi. (Isa Chandra Moskowitz)

Autunno, stagione sleale. (Gesualdo Bufalino)

Bisogna che la tua pagina sull’autunno ti dia lo stesso piacere che ti darebbe passeggiare sulle foglie morte. (Jules Renard)

Come un sentiero d’autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. (Franz Kafka)

D’autunno l’infermità si addensa, come le nuvole in cielo, e molti mali che l’estate aveva assopito si risvegliano. (Theodore Francis Powys)

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore. (Ernst Jünger)

Per quanto ognuno veda l’autunno come una stagione già vissuta, la primavera è sempre, a tutti, una rinascita. (Theodore Francis Powys)

Se io preferisco tanto l’autunno alla primavera, è perché in autunno si guarda il cielo — in primavera la terra. (Søren Kierkegaard)

Si sta come | d’autunno | sugli alberi | le foglie. (Giuseppe Ungaretti)

Dall’altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l’orizzonte, là emerge dalla notte. Così l’autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera. (Adriana Zarri)

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat ildan)

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. (Albert Camus)

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano. (Sylvain Tesson)

L’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, e di ciò che vorremmo fare il prossimo anno.

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni. (Jim Bishop)

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi! (Mehmet Murat ildan)

Di tutte le stagioni, l’autunno è quella che offre di più all’uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

L’autunno è il silenzio prima dell’inverno. (Proverbio francese)

L’autunno è la primavera dell’inverno. (Henri de Toulouse-Lautrec)

