Enorme nave militare attraversa lo Stretto di Messina: le immagini da Reggio Calabria

Lo Stretto di Messina si conferma ancora una volta crocevia strategico per il traffico navale internazionale e per le esercitazioni militari. Questa mattina, infatti, una grande nave militare è stata avvistata mentre attraversava le acque tra Calabria e Sicilia, regalando uno spettacolo suggestivo a chi si trovava lungo il litorale reggino.

Le fotografie, scattate da Reggio Calabria, mostrano chiaramente l’imponente unità navale in movimento verso nord. Si tratta della Nave Trieste e la sagoma della nave, con le sue linee possenti e le strutture sovrastanti, ha immediatamente catturato l’attenzione di residenti e curiosi che hanno assistito al passaggio.

La Nave Trieste a fine agosto ha effettuato una missione nel Mediterraneo e adesso sembra essere diretta a Civitavecchia dove ci sarà una sorta di esercitazione.

Lo Stretto di Messina, crocevia strategico

Non è raro che lo Stretto ospiti il transito di grandi navi militari, sia italiane che appartenenti a flotte internazionali. La sua posizione strategica, infatti, rende questo braccio di mare un punto nevralgico nel Mediterraneo, fondamentale non solo per il traffico commerciale, ma anche per quello militare.

Il passaggio di unità come quella avvistata stamattina rientra spesso in operazioni di addestramento, trasferimenti o missioni internazionali, che vedono nel canale naturale tra Reggio e Messina un passaggio obbligato.