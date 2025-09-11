“Emozioni”. Maurizio Vandelli apre il Reggio Live Fest con l’omaggio a Battisti | FOTO

Nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre, a 27 anni dalla prematura scomparsa (9 settembre 1998) di Lucio Battisti, Maurizio Vandelli ha aperto il Reggio Live Fest 2025 con un prezioso omaggio al grande cantautore di Poggio Bustone. Il frontman dell’Equipe 84, con alle spalle un colorato ledwall che mostrava le parole delle famosissime canzoni di Battisti, ha fatto emozionare il pubblico reggino insieme ad Alessio Saglia, tastiere, David Casaril, batteria, Massimiliano Gentilini, basso, Claudio Beccaceci e Gian Marco Bassi, chitarre.

In oltre due ore di esibizione, Vandelli ha cantato alcune delle più amate e popolari canzoni di Battisti, hit memorabili, colonna sonora di più generazioni, come “Con il nastro rosa”, “Amarsi un po’”, “Nel Cuore nell’anima”, “I giardini di Marzo”, “Io vorrei non vorrei”, “Emozioni”, “La canzone del sole”, “Un’avventura”, “Non è Francesca”.