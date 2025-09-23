Emergenza idrica a Reggio Calabria: 16 palazzi senz’acqua in via Sbarre Centrali

“Giovanni Di Bella, uno dei referenti del Condominio San Francesco, sito in via Sbarre Centrali n. 516, segnala ancora una volta una grave emergenza idrica che sta interessando ben 16 edifici. Siamo praticamente a secco da giorni – afferma Di Bella – non possiamo nemmeno andare in bagno senza preoccuparci di consumare troppa acqua, pur avendo sempre pagato regolarmente le bollette. Una situazione che ha ormai superato i limiti della decenza, da terzo mondo.Il riferimento è alla copiosa perdita idrica che da oltre due anni interessa la condotta del serbatoio di Modena, precisamente sull’argine Sant’Agata, dove ogni giorno si disperdono milioni di litri d’acqua, mai recuperati.«A nome di tutti i residenti del condominio – prosegue Di Bella – ringrazio ironicamente Sorical e chi dovrebbe vigilare, perché è evidente che l’acqua c’è, ma si lascia colpevolmente disperdere, mentre i cittadini ne restano privi“. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, Giovanni Di Bella, che evidenzia un problema molto serio.