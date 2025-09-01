Elly Schlein alla Festa dell’Unità: “Salvini spreca soldi nel Ponte sullo Stretto e non fa le provinciali interne, il governo Meloni nega agli italiani il diritto alla mobilità”

“Quello ai trasporti e’ un diritto fondamentale dei cittadini negato da un governo all’interno del quale c’e’ un ministro che si occupa di tutto meno che di fare il suo mestiere. Ha buttato un sacco di risorse in un progetto vetusto e sbagliato come quello del ponte sullo Stretto mentre taglia 1,7 miliardi alle strade provinciali nelle aree interne”. Cosi’ il leader dem Elly Schlein parlando questo pomeriggio alla Festa dell’Unita’ di Livorno, dedicata quest’anno proprio al tema dei trasporti.
