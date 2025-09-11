Elly Schlein a Polistena, ma il sindaco (AVS) non è stato invitato. Scintille col PD: il duro sfogo di Tripodi

“Siamo dispiaciuti che il PD di Polistena non riesca a superare il recinto del pettegolezzo di politica locale nel quale gli piace muoversi, e nonostante sia in coalizione a sostegno del candidato a Presidente della Regione Pasquale Tridico che – giova sottolineare – ha fortemente voluto la mia candidatura nella lista di AVS. Invece che invitare il Sindaco di Polistena al presidio in corso oggi all’ospedale al quale parteciperà la segretaria nazionale Elly Schlein, prevalgono nel PD locale le polemicucce di bottega piuttosto che la necessità politica di battere le destre capeggiate da Occhiuto che pensano di tenere in pugno la Calabria e i cittadini”. Comincia così la dura nota del sindaco di Polistena Michele Tripodi, candidato di Avs al Consiglio regionale.

“Il Pd dovrebbe segnalare ai cittadini di Polistena che il proprio alleato gruppo all’opposizione dell’Amministrazione Comunale a guida comunista, sostiene apertamente Occhiuto e i suoi candidati. Se non è questo tradimento della fiducia delle persone è pura ipocrisia o malattia elettoralistica. E’ un peccato che non sia stato invitato, dopo che negli anni sono stato tra i pochi a fare battaglie vere per il mantenimento ed il rilancio dell’ospedale di Polistena e a difesa della sanità pubblica, rimanendo lontano per scelta da passerelle inutili e controproducenti che in passato hanno reso protagonisti proprio alcuni candidati del PD. L’errore di metodo si ripete. Ce ne faremo una ragione”.

Tripodi: “perché ho scelto di stare al fianco di Tridico”

“Tuttavia, prima di candidarmi, ho accettato di stare al fianco di Tridico, figura credibile e spendibile per la Calabria, principalmente per l’ospedale di Polistena che deve – a mio avviso – non solo essere mantenuto ma rilanciato e potenziato, nella convinzione che la futura costruzione di altri presidi non sia sufficiente a dare risposte a bisogni di sanità dell’intera Piana di Gioia Tauro”.

“Nel mentre consigliamo al PD di sciogliere le molte ambiguità, abbiamo già illustrato al Presidente Tridico quanto sia indispensabile riqualificare e ampliare l’ospedale di Polistena. In tal senso abbiamo già realizzato uno studio di fattibilità, che mettiamo a disposizione dell’intera coalizione, per un importo complessivo di circa 26 milioni di euro. Il diritto alla salute e il rilancio dell’ospedale di Polistena costituiscono le nostre priorità nei fatti, foto e selfie li lasciamo molto volentieri ad altri”.