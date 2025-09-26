Elezioni Regionali, Zampogna incontra i cittadini a Delianuova: focus su aree interne e l’impegno per il completamento della Pedemontana

Si è tenuto ieri sera, a Delianuova, un partecipatissimo incontro elettorale con Giuseppe Zampogna, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nella Lista Occhiuto Presidente (Circoscrizione Sud). All’evento hanno preso parte numerosi cittadini, sostenitori e amministratori locali dell’area,

confermando il clima particolarmente favorevole che si registra tra i sindaci della provincia reggina rispetto alla candidatura di Giuseppe Zampogna. Indicativa, in tal senso, la posizione espressa da Salvatore Papalia, primo cittadino di Santa Cristina d’Aspromonte, che intervenendo a margine dell’incontro, ha dichiarato il suo incondizionato sostegno a Giuseppe Zampogna.

Ad aprire i lavori, l’onorevole Giovanni Arruzzolo, coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha rimarcato non solo il grande valore del candidato in termini di esperienza amministrativa, ma anche

l’importanza della solida rete che ha saputo creare negli anni grazie ai rapporti duraturi e proficui intessuti con moltissimi amministratori locali.

“Un legame profondo con l’Aspromonte”

Nel suo intervento, Giuseppe Zampogna – sindaco di Scido da 16 anni, paese dove è nato e cresciuto – ha sottolineato il suo profondo legame affettivo e politico con la Calabria, la provincia reggina e, in particolare, con le aree interne aspromontane al cui rilancio ha dedicato la sua intera attività politica e amministrativa.

Infrastrutture e Sviluppo al centro del programma

Al centro dell’incontro i temi cruciali per il territorio: dalla sanità alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare delle montagne così come delle coste calabresi, dall’attenzione per il mondo del lavoro – con

l’obiettivo di favorire il rientro dei giovani emigrati – all’importanza vitale delle infrastrutture. Giuseppe Zampogna ha quindi posto l’accento sulla necessità, vitale per il territorio, di investire risorse per il miglioramento dei collegamenti viari. In particolare, egli ha garantito massimo impegno perché si arrivi in tempi rapidi al completamento della Pedemontana affinché questa arteria di comunicazione,

nonostante le passate e non ottimali variazioni progettuali, possa diventare nel più breve tempo possibile lo strumento di sviluppo indispensabile che era nei piani, in particolare per i comuni delle aree interne aspromontane.

L’incontro si è concluso tra l’entusiasmo dei presenti che hanno, nei loro interventi, sottolineato l’importante prospettiva di avere un rappresentante in grado di portare le istanze concrete di quell’area in

Consiglio Regionale.