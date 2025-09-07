Elezioni Regionali Veneto, il NOME proposto da Salvini per il dopo Zaia

“Mi chiedete se ho un nome come candidato ideale per la presidenza del Veneto? Ho di fianco a me, uno dei sindaci più giovani, Alberto Stefani”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla festa della Lega a Oppeano, in provincia di Verona. “E’ uno dei parlamentari più giovani. Oggi il governatore più giovane in carica mi sembra che sia in Emilia-Romagna, ha 40 anni. Aver fatto il sindaco, essere parlamentare e essere segretario della potentissima Liga Veneta a 32 anni, diciamo che è qualcosa di importante”, rimarca Salvini.

“Quindi spero che gli amici concordino con noi il prima possibile, perché questa candidatura dà valore aggiunto al centrodestra e alla sua unità. Quando lo decideremo? Anche domani”, ha concluso Salvini.