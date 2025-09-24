Elezioni Regionali Veneto, i manifesti di Zaia: “l’impegno continua”

Elezioni Regionali: è comparso nelle città del Veneto il nuovo manifesto per Luca Zaia, che di fatto apre la campagna del presidente uscente verso le Regionali

zaia
Foto Ansa

E’ comparso nelle città del Veneto un nuovo manifesto di Luca Zaia, che di fatto apre la campagna del presidente uscente verso le Regionali del 23 e 24 novembre. Il manifesto riporta la data delle regionali e poi lo slogan: “Veneto, sempre! L’impegno continua”. Nel cartellone è riportato il logo della Lega, anche se negli ultimi mesi si è parlato molto della possibilità di una ‘lista Zaia’.

Il nome del successore di Zaia non è stato ancora definito: la Lega spinge per Stefani ma manca l’accordo nel centrodestra dove proseguono le trattative.

