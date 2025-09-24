Elezioni Regionali Veneto, i manifesti di Zaia: “l’impegno continua”

E’ comparso nelle città del Veneto un nuovo manifesto di Luca Zaia, che di fatto apre la campagna del presidente uscente verso le Regionali del 23 e 24 novembre. Il manifesto riporta la data delle regionali e poi lo slogan: “Veneto, sempre! L’impegno continua”. Nel cartellone è riportato il logo della Lega, anche se negli ultimi mesi si è parlato molto della possibilità di una ‘lista Zaia’.

Il nome del successore di Zaia non è stato ancora definito: la Lega spinge per Stefani ma manca l’accordo nel centrodestra dove proseguono le trattative.