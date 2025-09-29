Elezioni regionali: urne riaperte nelle Marche, grande attesa per lo spoglio

Urne riaperte per le regionali nelle Marcheì. C’è grande attesa per il risultato con risvolti anche per la politica nazionale. Nelle Marche si voterà sino alle ore 15, per eleggere il prossimo presidente di Regione e rinnovare il Consiglio regionale. Sono cinquecentoventisei candidati per i 30 posti in consiglio regionale con 18 le liste. I candidati presidente sono 6: la sfida sarà fra l’uscente, Francesco Acquaroli, per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta, Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi, Forza del Popolo, Lidia Mangani, Partito comunista italiano, Beatrice Marinelli, della lista Evoluzione della rivoluzione.

Legge elettorale

Nelle Marche è possibile esprimere il proprio voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L’elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004). Non è permesso il voto disgiunto. Si può votare solo il candidato, senza lista.