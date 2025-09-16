Elezioni regionali, ufficiale la DATA del voto in Campania

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente del Partito Democratico, Vincenzo De Luca, doveva decidere entro oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto. Per il centrosinistra il candidato è Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, invece, la trattativa tra i vari partiti della coalizione è in corso.