Elezioni Regionali, Tridico: “Occhiuto ha fallito, vogliamo rilanciare la Calabria” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il candidato presidente del centrosinistra, in vista delle elezioni regionali in Calabria, Pasquale Tridico, ha detto: “cercherò di dare una speranza alla nostra terra. Occhiuto in questi anni non ha risolto nulla ed io ho una proposta innovativa per rilanciare la nostra bellissima terra. Il Porto? Va sviluppato e vanno fatto investimenti seri e mirati”.

Sanità

“Sanità? Ci sono tantissimi ospedali che soffrono, urge un rilancio serio. Molti pronto soccorso sono nel degrado più assoluto“, rimarca Tridico a Gioia Tauro in campagna elettorale.

Campo progressista

“Il campo progressista è pronto per dare una svolta alla nostra. In poco tempo abbiamo costruito un’alleanza forte, con un programma chiaro, con persone serie”, spiega Tridico.