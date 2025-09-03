Elezioni Regionali, Tridico: “la sanità in Calabria è al collasso, le inaugurazioni-spot di Occhiuto non servono a nulla”

StrettoWeb

“La sanità in Calabria è al collasso. Liste d’attesa infinite, ospedali chiusi o abbandonati, pronto soccorsi senza personale. Chi può è costretto a curarsi fuori regione, spendendo soldi e affrontando viaggi estenuanti. Non posso accettare che la salute dei calabresi sia trattata come un problema secondario. Le inaugurazioni-spot di Occhiuto, buone solo per i social, non servono a nulla se gli ospedali restano senza medici e i reparti chiudono”, è quanto afferma Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra in Calabria.

“Per me questa è una priorità assoluta. Voglio una Calabria in cui ci si possa curare bene e vicino casa, senza dover partire o aspettare mesi. La dignità di una comunità passa anche da qui. Restituire alla Calabria una sanità che funzioni è la mia priorità”, conclude Tridico.