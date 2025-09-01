Elezioni Regionali, Tridico: “la Calabria raccontata da Occhiuto esiste solo sui social”

StrettoWeb

“La Calabria raccontata da Occhiuto esiste solo sui social. La realtà è ben diversa: viabilità fragile, infrastrutture inesistenti, collegamenti inadeguati. Ancora oggi servono più di cinque ore per attraversare la regione da nord a sud. Tutto questo è inaccettabile“, è quanto afferma il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria, Pasquale Tridico.

“Noi vogliamo una Calabria concreta, fatta di proposte reali e soluzioni vere. Perché i calabresi meritano dignità, non propaganda“, conclude Tridico.