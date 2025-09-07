Elezioni Regionali, Tridico: “costruire un Sud federato per collegare Napoli, Bari e Reggio Calabria”

“Da candidato presidente in Calabria sento che la nostra battaglia non riguarda solo questa regione, ma l’intero Mezzogiorno. Con Roberto Fico in Campania condividiamo lo stesso progetto: costruire un Sud federato, capace di collegare Napoli, Bari e Reggio Calabria in una rete di sviluppo, di trasporti e di opportunità che oggi manca”, è quanto afferma Pasquale Tridico, candidato alla presidente della regione Calabria per il centrosinistra unito.

“So che non sarà semplice, perché troppe volte il Sud è stato trattato come periferia, come terra da cui partire e non in cui restare. Ma sono convinto che insieme ci riusciremo. È tempo di un vero riscatto del Mezzogiorno, non fatto di slogan ma di infrastrutture che funzionano, di lavoro stabile e di servizi che restituiscano dignità a chi qui vive. Lo faremo unendo le forze. Perché solo così il Sud potrà rialzarsi e diventare finalmente protagonista del futuro dell’Italia”, conclude Tridico.