Elezioni Regionali, Tridico con Fico e Todde a Cosenza: “la Calabria può aprire una nuova stagione per tutto il Sud” | FOTO

Prosegue la campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito in vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Questa sera, a Cosenza, appuntamento dell’europarlamentare con Roberto Fico, ex presidente della camera e candidato presidente della Campania per il centrosinistra e Alessandra Todde, Governatore della Sardegna. “Abbiamo parlato di un Sud federato, capace di unire Calabria, Sardegna, Campania e Puglia per avere più forza e più voce nel nostro Paese”, rimarca Tridico.

“La Calabria può aprire una nuova stagione per tutto il Mezzogiorno”

“Abbiamo condiviso l’idea di un Sud che non resta frammentato, ma che fa squadra per ottenere lavoro, infrastrutture moderne e servizi che funzionino davvero. Solo così i nostri giovani potranno scegliere di restare qui e costruire il proprio futuro. Da Cosenza è arrivato un messaggio chiaro: la Calabria può aprire una nuova stagione per tutto il Mezzogiorno”, spiega Tridico.