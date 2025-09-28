Elezioni Regionali, Toscano: “votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una potenziale spirale di caos”

“Noi di DSP non abbiamo nessuna pulsione giustizialista ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una potenziale spirale di caos. Noi ci auguriamo che l’indagine su Occhiuto venga archiviata, ma nel caso in cui Occhiuto finisse con l’essere rinviato a giudizio il tema di successive dimissioni tornerà centrale con straordinaria forza. Le istituzioni devono essere salvaguardate sempre, anche quando le scelte appaiono ingiuste e molto penalizzanti”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente della Regione Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare.

“La Calabria non può permettersi una campagna elettorale permanente e le legittime aspirazioni dei singoli devono lasciare il passo alla tutela dell’interesse generale“, conclude Toscano.