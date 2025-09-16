Elezioni Regionali, Toscano al Gom di Reggio Calabria: “no alla svendita ai privati della salute pubblica”

Oggi alle ore 17 Democrazia Sovrana e Popolare e il suo candidato alla Presidenza della Regione, Francesco Toscano saranno al Pronto Soccorso del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria “contro la desertificazione sanitaria e la svendita ai privati della salute pubblica messa in atto contro i cittadini dalla destra e dalla sinistra negli ultimi decenni. Non hanno i soldi per i malati, li trovano solo per le multinazionali del farmaco e dei vaccini. E’ una vergogna“, dicono gli organizzatori.