Elezioni regionali Toscana: il sondaggio SWG, il centrosinistra stacca il centrodestra | DATI

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale in Toscana in vista delle elezioni regionali del prossimo 12 e 13 ottobre. Secondo un sondaggio di Swg Eugenio Giani. Il candidato del centrosinistra vincerebbe facilmente contro Alessandro Tomasi, con una forbice di consensi fra il 51% e il 55%, contro il 42% ed il 46% del candidato del centrodestra. Chiude l’altra candidata, Antonella Bundu, di “Toscana Rossa” che oscillerebbe tra il 2% e il 4% dei consensi.

Il sondaggio ha intervistato 1.006 potenziali elettori toscani fra il 17 e il 23 settembre scorsi con metodo misto Cati-Cami-Cawi (margine di errore stimato del +/-3,1%).