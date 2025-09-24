Elezioni Regionali Toscana, il sondaggio Emg: centrosinistra avanti. Tutti i DATI

Secondo un sondaggio di EMG Different realizzato per Toscana Tv, sarebbe avanti il centrosinistra con Eugenio Giani che stacca di 17-18 punti percentuali il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, mentre Antonella Bundu di Toscana Rossa è ben al di sotto della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale della Toscana. Per quanto riguarda i dati: Eugenio Giani sarebbe al 57,5%, mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi si attesterebbe al 40,5%. Antonella Bundu di “Toscana Rossa” è stimata al 2%.

Il sondaggio elettorale Emg Different, commissionato da Toscana Tv, è stato condotto tra il 15 e il 19 settembre su un campione di mille toscani (70% metodo Cati, intervista telefonica assistita da computer, 30% Cami, intervista faccia a faccia assistita da computer).