Elezioni Regionali Toscana, chi sono tutti i candidati al Consiglio regionale | NOMI

Tutto pronto per le elezioni regionali in Toscana del prossimo 12 e 13 ottobre. I candidati presidenti sono quattro: Antonella Bundu per la lista di sinistra Toscana Rossa, Alessandro Tomasi per la coalizione di centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi moderati, lista civica ‘È Ora!’), il governatore uscente Eugenio Giani per la coalizione di centrosinistra (Pd, Avs, M5S, Casa riformista) e Carlo Giraldi (Forza del Popolo). La legge elettorale toscana prevede che se uno dei candidati a governare oltrepassa il 40% dei consensi viene eletto presidente. In caso contrario ci sarebbe un ballottaggio fra i primi due candidati. Lo sbarramento regionale è al 5%.
Le liste di Eugenio Giani
Partito Democratico
- Arezzo: Croci Barbara, Boni Filippo, Casini Roberta, Bernardini Andrea, Rapini Sara, Caneschi Alessandro, Zamponi Romina, Tellini Giampaolo
- Firenze 1: Giachi Cristina, Vannucci Andrea, Scaglione Angela, Milani Luca, Pata Maria Antonia Rosaria, Lucherini Bargellini Matteo, Colzi Veronica, Poggi Mattia
- Firenze 2: Spinelli Serena, Benucci Cristiano, Capirossi Fiammetta, Meloni Alessio, Di Lisio Giulia, Palanti Niccolo’
- Firenze 3: Barnini Brenda, Cucini Giacomo, Isolani Daria, Guerrini Silvano
- Firenze 4: Venturini Vanina, Zambini Lorenzo, Salvatori Giorgia, Merlotti Fausto
- Grosseto: Marras Leonardo, Bai Lidia, Scheggi Alessio, Tosini Lucia
- Livorno: Franchi Alessandro, Cecchini Elisa, De Rosas Simone, Grieco Cristina, Iacoponi Michele, Bonciani Barbara, Lischi Giulio, Capuano Valentina
- Lucca: Puppa Mario, Corti Camilla, Brocchini Riccardo, Graziani Anna, Del Dotto Alessandro, Menchetti Roberta, Tambellini Alessandro, Vagli Patrizia
- Massa Carrara: Muracchioli Benedetta, Lorenzetti Gianni, Mosti Elena, Bologna Dino
- Pisa: Trapani Matteo, Nardini Alessandra, Ferrante Andrea, Sparapani Catia, Mazzeo Antonio, Taddei CatiaToti Gabriele
- Pistoia: Dika Bernard, Cardelli Chiara, Trallori Riccardo, Nesi Stefania, Bandini Valerio, Bottacci Irene
- Prato: Logli Marta, Biffoni Matteo, Bolognesi Sandra, Bimonte Salvatore, Leoni Flora, Martini Marco
- Siena: Bezzini Simone, Paris Anna, Berni Gabriele, Rosignoli Elena, Bonechi Marcello, Fregoli Tiziana
Casa riformista
- Arezzo: Ciabatti Pierguido, Mercati Caterina, Carbini Francesco, Kaur Sarbit, Grasso Giovanni, Sodo Sonia, Cortini Rossano, Bianchi Elena
- Firenze 1: Saccardi Stefania, Casini Francesco, Beni Katia, Grifoni Stefano, Giuffrida Maria Grazia, Merlo Francesco, Meucci Elisabetta detta Titta, Andrea Tognetti
- Firenze 2: Casini Francesco, Saccardi Stefania, Triberti Tommaso, Verniani Corinna, Vichi Franco, Buccioni Francesca
- Firenze 3: Saccardi Stefania, Tognetti Andrea, Beni Katia, Righi Antonio
- Firenze 4: Diye Ndiaye, Martini Alessandro, Carovani Sara, Bonechi Marco
- Grosseto: Scaramelli Stefano, Ramazzotti Beatrice, Tenci Tullio, Del Bolgia Elisa
- Livorno: Baronti Sonia, Costantino Antonio Giuseppe, Panza Antonella, Rossi Simone, Gsess Silvia, Miceli Francesco, Gianchecchi Eva, Filiberto Riccardo
- Lucca: Garibaldi Moira, Monaco Davide, Giusti Maria Adriana, Paradossi Tognelli Pietro, Spinelli Clara, Salotti Vittorio, Vernazza Chiara, Zappelli David
- Massa Carrara: Pucci Roberto, Fazzi Simona, Fregosi Marco, Spadoni Lucia
- Pisa: Eligi Federico, Balducci Agnese, Ceccarelli Sandro, Benini Roberta, Squicciarini Matteo, Vanni Maria, Cali Michael Alexander, Campera Elena
- Pistoia: Natali Francesco Romano, Cecchi Mascia, Danti Marcello, Petrillo Sonia, Campioni Claudio, Lari Elisabetta
- Prato: Sciumbata Rosanna, Tritto Roccangelo, Tempestini Valentina, Cammelli Enrico, Barni Paola, Marra Carmine
- Siena: Scaramelli Stefano, Piomboni Paola, Delciondolo Giorgio, Bracciali Stefania, Valleggi Fabrizio, Licciano Emma
Movimento 5 Stelle
- Arezzo: Pierazzi Tommaso, Storri Barbara, Bianchi Lucio, Martinozzi Bonella, Venturini Nicola
- Firenze 1: Rossi Romanelli Luca, Colucci Eleonora Melfi, Masi Lorenzo, Magni Laura, De Blasi Roberto, Ciullini Gaia, Spensierato Angelo
- Firenze 2: Grandis Roberto, Terreni Simona, Cretti Guido, Colucci Eleonora, Romagnoli Tommaso
- Firenze 3: Ferrante Matteo, Terreni Simona
- Firenze 4: Vignozzi Lorenzo, Alderighi GIulia, Bertolini Paolo, Terreni Simona
- Grosseto: Giacomelli Luca, Castiglione Daniela, Velasco Alfredo
- Livorno: Fabbiani Francesca, Zucconi Fabrizio, Pantaleone Loredana, De Michieli Vitturi Renato Corrado, Cucinotta Antonina
- Lucca: Loconsole Claudio, Zuccaro Elisabetta, Pierotti Rodolfo, Galletti Irene
- Massa Carrara: Galletti Irene, Magnani Simone
- Pisa: Galletti Irene, Bosco Fausto, Zuccaro Elisabetta, Loconsole Claudio, De Biasi Sara
- Pistoia: Magnani Simone, Zinzocchi Susanna, Cresci Marco, Cardicchi Lucia, Pontani Luca, Di Giovanni Alessandra
- Prato: Bartalini Chiara, Maioriello Carmine, Ponzecchi Angela, De Simone Carlo
- Siena: Martinozzi Bonella, Pianigiani Guglielmo, Gabrielli Ilaria, Bellucci Lorenzo
Alleanza Verdi e Sinistra
- Arezzo: Francesco Romizi, Carla Capucci, Luca Tafi, Arianna Bartoli, Telio Barbieri, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi, Fedora d’Anzeo detta Dory
- Firenze 1: Silvia Noferi, Lorenzo Falchi, Clelia Li Vigni, Eros Tetti, Teuta Rensi Dushku, Tancredi Conti, Roberta Porciani, Luigi Benassai
- Firenze 2: Paolo Brunori, Marta Ghedina Brenna, Lapo Albizi, Teuta Rensi Dushku, Roberto Rubino, Elena Boldrini
- Firenze 3: Senka Majda, Roberto Fabiani, Rosa Bonadonna, Carmine Aliberti
- Firenze 4: Silvia Noferi, Lorenzo Falchi, Diana Kapo, Roberto Rubino
- Grosseto: Valentino Bisconti, Chiara Serracchiani, Luca Angeli, Serena Cortecci
- Livorno: Diletta Fallani, Marco Guercio, Damiana Barbato, Domenico di Pietro detto Mimmo, Susanna Chelotti, Umberto Mazzantini, Lucilla Botti, Emiliano Geppetti
- Lucca: Francesco Cecchetti, Silvia Saccuzzo, Eros Tetti, Valeria Giglioli, Tiziano Nicoletti, Linda Paolini, Simone Colasanti, Valentina Pieroni
- Massa Carrara: Maria Chiara Bontempi, Davide Diamanti, Francesca Nobili, Alberto Rutili
- Pisa: Massimiliano Ghimenti, Lucia Scatena, Francesco Cecchetti, Cinzia de Felice, Massimiliano Bertelli, Diletta Fallani, Luca Guerrini, Dina Rovini
- Pistoia: Nicoletta Guarducci, Tiziano Traversari, Rosarina Ventura Costa, Paolo Filoni, Beatrice Beneforti, Armando Perrotta
- Prato: Alessio Laschi, Eleonora Cossu, Niccolò Sanesi, Denise Benincasa, Lorenzo Terreni, Ilenia Cavaciocchi
- Siena: Serena Cortecci, Mauro Bianchi, Roberta Bosco, Fiorino Iantorno, Elena Boldrini, Andrea Cristiani
Le liste di Alessandro Tomasi
I candidati della Lega
- Pisa: Elena Meini, Giorgio Petralli, Guendalina Fontanelli, Flavio Baldi, Paola Poldaretti, Romano Nieri, Maria Grazia Bellomini, Angelo Ciavarrella.
- Massa-Carrara: Andrea Tosi, Michela Bertelloni, Roberto Malaspina, Elisabetta Alberti.
- Prato: Claudiu Stanasel, Letizia Faggi, Luis Micheli Clavier, Viola Stefanacci, David Carlesi, Cecilia Casentini.
- Arezzo: Cristiano Romani, Gemma Peri, Federico Rossi, Marika Cerboni, Roberto Bardelli, Daniela Daveri, Dante Moretti, Valeria Soldani.
- Firenze 1: Tommaso Villa, Franca Innocenti, Gualberto Carrara, Francesca Lorenzi, Guglielmo Mossuto, Eleonora Di Vona, Salvatore Sibilla, Antonia Pitasi.
- Firenze 2: Silvio Pittori, Elisabetta Sammicheli, Andrea Bandelli, Lavinia Starnotti, Giorgio Vari, Eva Silei.
- Firenze 3: Susi Giglioli, Marco Cordone, Ilaria Valeri, Angelo Fiore.
- Firenze 4: Roberto Abate, Letizia Carcione, Luca Scala, Manuela Bogazzi.
- Grosseto: Elisa Brinchi Giusti, Andrea Vasellini, Maria Rosaria De Lucia, Emanuele Baroli.
- Livorno: Carlo Ghiozzi, Valeria Gamberini, Roberto Biasci, Tarita Tani, Andrea Forti, Laura Petreccia, Federico Pazzaglia, Francesca Bianchi.
- Lucca: Massimiliano Simoni, Annamaria Frigo, Ugo Lunardi, Michela Stefani, Salvadore Bartolomei, Vittoria Polacci, Luigi Pellegrinotti, Tatiana Gliori.
- Pistoia: Silvia Pellegrini, Alessio Bartolomei, Cinzia Cerdini, Giovanni Testai, Katia Gherardi, Giancarlo Noci.
- Siena: Moreno Giardini, Anna Maria Chiantini, Stefano Giorni, Tiziana Pellegrini, Luca Vannocci, Elisabetta Amidei.
Fratelli d’Italia
- Arezzo: Gabriele Veneri, Giovanna Carlettini, Francesco Lucacci, Laura Chieli, Lorenzo Allegrucci, Stefania Franceschini, Alessandro Cerboni, Manuela Ferri
- Firenze 1: Jacopo Cellai, Stefania Vivoli, Alessandro Emanuele Draghi,Sheila Papucci, Giovanni Gandolfo, Elena Rossi, Matteo Chelli, Isabella Geraci
- Firenze 2: Matteo Zoppini, Elisa Tozzi, Lapo Cipriani, Laura Manfulli, Davide Profeti, Elisabetta Schio Marinari
- Firenze 3: Federico Pavese, Mara Cutrini, Fabio Calugi, Serena Urso
- Firenze 4: Claudio Gemelli, Monica Castro Pivetta, Roberto Sabaudia Valerio, Stefania Papa
- Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti
- Livorno: Giacomo Lensi, Marcella Amadio, Marco Landi, Rossana Bacci, Alessandro Perini, Ombretta Bartoli, Enzo Calderone, Annalisa Schender
- Lucca: Vittorio Fantozzi, Elisabetta Ughetta Triggiani, Michele Giannini, Francesca Bresciani, Iacopo Aquilini, Michela Dell’Innocenti, Roberto Tamagnini, Mara Nicodemo
- Massa Carrara: Marco Guidi,Serena Ribolini, Juri Gorlandi, Veronica Ravagli
- Pisa: Diego Petrucci, Serena Bulleri, Maurizio Nerini, Elena Del Rosso, Simone Fabbrini, Silvia Rocchi, Nicolò Biagio Stella, Federica Martini in Masoni
- Pistoia: Alessandro Capecchi, Greta Avvanzo, Lorenzo Vignali, Francesca Capecchi, Paolo Venturini, Federica Rastelli
- Prato: Chiara La Porta, Gianluca Banchelli, Dania Melani, Giulio Benelli, Emanuela Paci, Giovanni Sardi
- Siena: Enrico Tucci, Maria Carolina Roselli, Fabio Papini, Barbara Stori, Andrea Marchetti, Linda Coppi
Forza Italia
- Arezzo: Bernardo Mennini, Meri Stella Cornacchini, Carlo Menci, Lucia Cherici, Mauro Conticini, Sandra Polvani, Enrico Alunni, Monia Soldani
- Firenze 1: Marco Stella, Mariagrazia Internò, Nicola Nascosti, Veronica Corti, Emanuele Roselli, Laura Morini, Vincenzo Donnarumma, Franca Petra’
- Firenze 2: Saverio Zeni, Carolina Mangiapelo, Gaetano Santonocito, Patrizia Ciampi, Duccio Bellini, Roberta Meucci Becucci
- Firenze 3: Simone Campinoti, Ghezzi Claudia, Simone Testai, Sabrina Ramello
- Firenze 4: Giovannini Paolo, Biancastella Maienz, Luca Carti, Tatiana Passerotti
- Grosseto: Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà, Anna Rita Borelli
- Livorno: Chiara Tenerini, Alessandro Guarducci, Debora Bertocci, Luca Ardenghi, Barbara Cuchel, Simone Meloni, Anna Maria Dicosta, Claudio Menicagli
- Lucca: Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari, Marzia Lucchesi, Giovanni Minniti, Romina Mariotti, Niccolò Alberti, Laura Lucchesi, Luca Bianchi
- Massa Carrara: Jacopo Ferri, Alessia Casotti, Luigi Della Pina, Jinane Rouicha
- Pisa: Raffaella Bonsangue, Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Corrado Lami, Roberta Salvadori, Marzio Innocenzi
- Pistoia: Alessandro Sabella, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Giulia Fondi, Massimo Zucchelli, Elisa Pirrotta
- Prato: Erica Mazzetti, Garbiele Agati, Eleonora Gandola, Giulio Mencattini, Veronica Versace Scopelliti, Lorenzo Paoletti
- Siena: Lorenza Bondi, Piero Ciofi, Elisabetta Pallacchi, Giorgio Carletti, Eugenia Mellea, Antonio Lavecchia
Noi Moderati
- Arezzo: Casucci Marco, Rosini Sonia, Bagni Marco Valerio, Beatrice Claudia, Norcini Alessandro, Jogna Prat Mara, Rossi Elio, Kanymet Zhamilia
- Firenze 1: Jacopo Lotti, Baldini Maria Teresa, Ulmi Andrea, Claudia Beatrice, Luca Marinari, Wanda Vinci
- Firenze 2: Marco Casucci, Claudia Beatrice, Cristiano Notario, Carolina Crimeni
- Firenze 3: Giorgio Tulli, Sonia Rosini, Paolo D’Addario
- Firenze 4: Gaetano Riviello, Sonia Rosini
- Grosseto: Andrea Ulmi, Angela Amante, Michele Bartalini, Nadia Benucci
- Livorno: Angelica Macelloni, Matteo Macchioni, Michelle Odelin, Massimo Rossi
- Lucca: Maria Teresa Baldini, Simone Simonini, Eva Bartoli, Paolo Bianchi, Martina Campini, Stefano Gaddi, Anna Maria Martiri, Savino Lorusso
- Massa: Predieri Marco, Baldini Maria Teresa, Lotti Jacopo
- Pisa: Paolo D’Addario, Caterina Crimeni, Paolo Fidanzi, Elisabetta Salvadori, Luca Marinari, Mariangela Baldi, Alessandro Giorgi
- Pistoia: Gianluca Iori, Antonio Gambetta Vianna, Andrea Maestrini, Luigina Certosino, Maria Gabriella De Pietri, Duccio Venusia
- Prato: Luigina Cersomino, Luca Marinari, Angelica Macelloni, Alessandro Giorgi
- Siena: Gian Maria Rossi, Evelise Didonato, Pier Luigi Bacconi, Giorgia Ballerini,Samuele Secci
“È ora”
- Arezzo: Filippo Vagnoli, Alfredo Romanelli, Lorenzo Bernardini, Massimo Mugnai, Arianna Giannoni, Arianna Morelli
- Firenze 1: Lorenzo Bosi, Francesca Caroti, Massimo Sabatini, Ilaria Magiotti, Raffaele De Gaudio, Valentina Guttadauro, Andrea Parisi, Brunella Pierattini
- Firenze 2: Franco Banchi, Sandra Barbieri, Paolo Torrini, Chiara Bandini, Stefano Petrioli, Rossana Tavoloni
- Firenze 3: Gaetano Cioffi, Cristina Lotti, Ilaria Magiotti, Mario Rosi
- Firenze 4: Manola Aiazzi, Lorenzo Nannini, Baccani Bruno, Gabriella Fontani
- Grosseto: Marco Neri, Claudia Antinori, Generoso Vacchiano, Jasmine Bordan
- Livorno: Francesco Biagini, Catia Mottola, Maria Gentile, Renato Luparini, Gabriele Papini, Cristina Piccinelli, Carlo Quaglierini, Paola Senesi
- Lucca: Marco Treggi, Angela Masala, Davide Marcucci, Carla Frizilio, Moreno Marcucci, Luciana Rosaspina
- Massa Carrara: Massimiliano Bernardi, Ivo Tognarelli, Gioia Copedè, Maria Rosanna Mosti
- Pisa: Francesco Rossi, Francesca Bendinelli, Mauro Giannelli, Guazzini Chiara, Marco Nati, Irene Lenci, Vittorio Orazzini, Luciana Rosaspina
- Pistoia: Fabio Raso, Ambra Torresi, Marco Bartolomei, Stefania Nerozzi, Federico Bonechi, Cialdi Giulia
- Prato: Roberto Caverni, Chiara Guazzini, Marco Ciani, Sandra Pitigliani, Antonio Musella, Sabrina Tabani
- Siena: Michela Guerrini, Simone Lorenzetti, Sabrina Generali, Michele Ferrazzani, Ombretta Mariotti, Giorgio Bastreghi
La lista di Antonella Bundu
Toscana Rossa
- Arezzo: Alessio Arezzo, Marri Camilla Carola, Vichi Mirko, Messina Giulia, Guerrini Daniele, Bertini Tatiana, Pellegrini Jacopo, Aguilar Guadalupe
- Firenze 1: Cassai Sara, Cervini Fulvio Paolo, Fusi Maria Piera, Ridolfi Giorgio, Del Bianco Tania, Armidelli Sirio, Ciompi Maddalena, Palandri Lorenzo
- Firenze 2: Quaranta Francesco, Bertini Tatiana, Matteini Antonio, Nutini Silvana, Valboni Alessandro, Carbonai Carlotta
- Firenze 3: Bufano Pietro, Fusi Maria Piera, Aloi Mattia, Bencini Alice
- Firenze 4: Cervini Fulvio Paolo, Boschi Daniela, Targetti Sandro, Romano Elisa
- Grosseto: Soldatini Lamberto, Marri Camilla Carola, Nannerini Andrea, Tognetti Tamara
- Livorno: Lupi Benedetto, Benedetti Arianna, Rossi Paolo, Lombardi Denise, Niccolai Leonardo, Ficcanterri Catiuscia, Mainardi Dario, Mangiantini Letizia
- Lucca: Trasatti Francesca, Pelleriti Matteo, Pergola Maria, Ricci Giovanni, Medici Bianca, Giorgi Alberto, Ouahibi Wafa, Bertozzi Rodolfo
- Massa Carrara: Trasatti Francesca, Fialdini Aldo, Ghignoli Stefania, Balatri Roberto
- Pisa: Manicardi Caterina, Bruno Giovanni, Carnevale Simona, Bernardeschi Antonio detto Pitt, Casalini Fabrizia, Teotino Simone, Benedetti Arianna, Magni Emanuele Rocco
- Pistoia: Daghini Roberto, Barnaba Rosa, Bigagli Sandro, Pergola Maria, Balatri Roberto, Luporini Martina
- Prato: Chiti Marco, Battaglieri Paola, Bigagli Sandro, Santini Eva, Lupetti Fabio, Barnaba Rosa
- Siena: Aguilar Guadalupe, Checcucci Loriano, Coppi Raissa, Pellegrini Jacopo, Barbato Serena, Ladu Francesco