Elezioni Regionali Toscana, chi sono tutti i candidati al Consiglio regionale | NOMI

Tutto pronto per le elezioni regionali in Toscana del prossimo 12 e 13 ottobre. I candidati presidenti sono quattro: Antonella Bundu per la lista di sinistra Toscana Rossa, Alessandro Tomasi per la coalizione di centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi moderati, lista civica ‘È Ora!’), il governatore uscente Eugenio Giani per la coalizione di centrosinistra (Pd, Avs, M5S, Casa riformista) e Carlo Giraldi (Forza del Popolo). La legge elettorale toscana prevede che se uno dei candidati a governare oltrepassa il 40% dei consensi viene eletto presidente. In caso contrario ci sarebbe un ballottaggio fra i primi due candidati. Lo sbarramento regionale è al 5%.

Le liste di Eugenio Giani Partito Democratico

Arezzo: Croci Barbara, Boni Filippo, Casini Roberta, Bernardini Andrea, Rapini Sara, Caneschi Alessandro, Zamponi Romina, Tellini Giampaolo

Firenze 1: Giachi Cristina, Vannucci Andrea, Scaglione Angela, Milani Luca, Pata Maria Antonia Rosaria, Lucherini Bargellini Matteo, Colzi Veronica, Poggi Mattia

Firenze 2: Spinelli Serena, Benucci Cristiano, Capirossi Fiammetta, Meloni Alessio, Di Lisio Giulia, Palanti Niccolo’

Firenze 3: Barnini Brenda, Cucini Giacomo, Isolani Daria, Guerrini Silvano

Firenze 4: Venturini Vanina, Zambini Lorenzo, Salvatori Giorgia, Merlotti Fausto

Grosseto: Marras Leonardo, Bai Lidia, Scheggi Alessio, Tosini Lucia

Livorno: Franchi Alessandro, Cecchini Elisa, De Rosas Simone, Grieco Cristina, Iacoponi Michele, Bonciani Barbara, Lischi Giulio, Capuano Valentina

Lucca: Puppa Mario, Corti Camilla, Brocchini Riccardo, Graziani Anna, Del Dotto Alessandro, Menchetti Roberta, Tambellini Alessandro, Vagli Patrizia

Massa Carrara: Muracchioli Benedetta, Lorenzetti Gianni, Mosti Elena, Bologna Dino

Pisa: Trapani Matteo, Nardini Alessandra, Ferrante Andrea, Sparapani Catia, Mazzeo Antonio, Taddei CatiaToti Gabriele

Pistoia: Dika Bernard, Cardelli Chiara, Trallori Riccardo, Nesi Stefania, Bandini Valerio, Bottacci Irene

Prato: Logli Marta, Biffoni Matteo, Bolognesi Sandra, Bimonte Salvatore, Leoni Flora, Martini Marco

Siena: Bezzini Simone, Paris Anna, Berni Gabriele, Rosignoli Elena, Bonechi Marcello, Fregoli Tiziana

Casa riformista

Arezzo: Ciabatti Pierguido, Mercati Caterina, Carbini Francesco, Kaur Sarbit, Grasso Giovanni, Sodo Sonia, Cortini Rossano, Bianchi Elena

Firenze 1: Saccardi Stefania, Casini Francesco, Beni Katia, Grifoni Stefano, Giuffrida Maria Grazia, Merlo Francesco, Meucci Elisabetta detta Titta, Andrea Tognetti

Firenze 2: Casini Francesco, Saccardi Stefania, Triberti Tommaso, Verniani Corinna, Vichi Franco, Buccioni Francesca

Firenze 3: Saccardi Stefania, Tognetti Andrea, Beni Katia, Righi Antonio

Firenze 4: Diye Ndiaye, Martini Alessandro, Carovani Sara, Bonechi Marco

Grosseto: Scaramelli Stefano, Ramazzotti Beatrice, Tenci Tullio, Del Bolgia Elisa

Livorno: Baronti Sonia, Costantino Antonio Giuseppe, Panza Antonella, Rossi Simone, Gsess Silvia, Miceli Francesco, Gianchecchi Eva, Filiberto Riccardo

Lucca: Garibaldi Moira, Monaco Davide, Giusti Maria Adriana, Paradossi Tognelli Pietro, Spinelli Clara, Salotti Vittorio, Vernazza Chiara, Zappelli David

Massa Carrara: Pucci Roberto, Fazzi Simona, Fregosi Marco, Spadoni Lucia

Pisa: Eligi Federico, Balducci Agnese, Ceccarelli Sandro, Benini Roberta, Squicciarini Matteo, Vanni Maria, Cali Michael Alexander, Campera Elena

Pistoia: Natali Francesco Romano, Cecchi Mascia, Danti Marcello, Petrillo Sonia, Campioni Claudio, Lari Elisabetta

Prato: Sciumbata Rosanna, Tritto Roccangelo, Tempestini Valentina, Cammelli Enrico, Barni Paola, Marra Carmine

Siena: Scaramelli Stefano, Piomboni Paola, Delciondolo Giorgio, Bracciali Stefania, Valleggi Fabrizio, Licciano Emma

Movimento 5 Stelle

Arezzo: Pierazzi Tommaso, Storri Barbara, Bianchi Lucio, Martinozzi Bonella, Venturini Nicola

Firenze 1: Rossi Romanelli Luca, Colucci Eleonora Melfi, Masi Lorenzo, Magni Laura, De Blasi Roberto, Ciullini Gaia, Spensierato Angelo

Firenze 2: Grandis Roberto, Terreni Simona, Cretti Guido, Colucci Eleonora, Romagnoli Tommaso

Firenze 3: Ferrante Matteo, Terreni Simona

Firenze 4: Vignozzi Lorenzo, Alderighi GIulia, Bertolini Paolo, Terreni Simona

Grosseto: Giacomelli Luca, Castiglione Daniela, Velasco Alfredo

Livorno: Fabbiani Francesca, Zucconi Fabrizio, Pantaleone Loredana, De Michieli Vitturi Renato Corrado, Cucinotta Antonina

Lucca: Loconsole Claudio, Zuccaro Elisabetta, Pierotti Rodolfo, Galletti Irene

Massa Carrara: Galletti Irene, Magnani Simone

Pisa: Galletti Irene, Bosco Fausto, Zuccaro Elisabetta, Loconsole Claudio, De Biasi Sara

Pistoia: Magnani Simone, Zinzocchi Susanna, Cresci Marco, Cardicchi Lucia, Pontani Luca, Di Giovanni Alessandra

Prato: Bartalini Chiara, Maioriello Carmine, Ponzecchi Angela, De Simone Carlo

Siena: Martinozzi Bonella, Pianigiani Guglielmo, Gabrielli Ilaria, Bellucci Lorenzo

Alleanza Verdi e Sinistra



Arezzo: Francesco Romizi, Carla Capucci, Luca Tafi, Arianna Bartoli, Telio Barbieri, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi, Fedora d’Anzeo detta Dory

Firenze 1: Silvia Noferi, Lorenzo Falchi, Clelia Li Vigni, Eros Tetti, Teuta Rensi Dushku, Tancredi Conti, Roberta Porciani, Luigi Benassai

Firenze 2: Paolo Brunori, Marta Ghedina Brenna, Lapo Albizi, Teuta Rensi Dushku, Roberto Rubino, Elena Boldrini

Firenze 3: Senka Majda, Roberto Fabiani, Rosa Bonadonna, Carmine Aliberti

Firenze 4: Silvia Noferi, Lorenzo Falchi, Diana Kapo, Roberto Rubino

Grosseto: Valentino Bisconti, Chiara Serracchiani, Luca Angeli, Serena Cortecci

Livorno: Diletta Fallani, Marco Guercio, Damiana Barbato, Domenico di Pietro detto Mimmo, Susanna Chelotti, Umberto Mazzantini, Lucilla Botti, Emiliano Geppetti

Lucca: Francesco Cecchetti, Silvia Saccuzzo, Eros Tetti, Valeria Giglioli, Tiziano Nicoletti, Linda Paolini, Simone Colasanti, Valentina Pieroni

Massa Carrara: Maria Chiara Bontempi, Davide Diamanti, Francesca Nobili, Alberto Rutili

Pisa: Massimiliano Ghimenti, Lucia Scatena, Francesco Cecchetti, Cinzia de Felice, Massimiliano Bertelli, Diletta Fallani, Luca Guerrini, Dina Rovini

Pistoia: Nicoletta Guarducci, Tiziano Traversari, Rosarina Ventura Costa, Paolo Filoni, Beatrice Beneforti, Armando Perrotta

Prato: Alessio Laschi, Eleonora Cossu, Niccolò Sanesi, Denise Benincasa, Lorenzo Terreni, Ilenia Cavaciocchi

Siena: Serena Cortecci, Mauro Bianchi, Roberta Bosco, Fiorino Iantorno, Elena Boldrini, Andrea Cristiani

Le liste di Alessandro Tomasi I candidati della Lega

Pisa: Elena Meini, Giorgio Petralli, Guendalina Fontanelli, Flavio Baldi, Paola Poldaretti, Romano Nieri, Maria Grazia Bellomini, Angelo Ciavarrella.

Massa-Carrara: Andrea Tosi, Michela Bertelloni, Roberto Malaspina, Elisabetta Alberti.

Prato: Claudiu Stanasel, Letizia Faggi, Luis Micheli Clavier, Viola Stefanacci, David Carlesi, Cecilia Casentini.

Arezzo: Cristiano Romani, Gemma Peri, Federico Rossi, Marika Cerboni, Roberto Bardelli, Daniela Daveri, Dante Moretti, Valeria Soldani.

Firenze 1: Tommaso Villa, Franca Innocenti, Gualberto Carrara, Francesca Lorenzi, Guglielmo Mossuto, Eleonora Di Vona, Salvatore Sibilla, Antonia Pitasi.

Firenze 2: Silvio Pittori, Elisabetta Sammicheli, Andrea Bandelli, Lavinia Starnotti, Giorgio Vari, Eva Silei.

Firenze 3: Susi Giglioli, Marco Cordone, Ilaria Valeri, Angelo Fiore.

Firenze 4: Roberto Abate, Letizia Carcione, Luca Scala, Manuela Bogazzi.

Grosseto: Elisa Brinchi Giusti, Andrea Vasellini, Maria Rosaria De Lucia, Emanuele Baroli.

Livorno: Carlo Ghiozzi, Valeria Gamberini, Roberto Biasci, Tarita Tani, Andrea Forti, Laura Petreccia, Federico Pazzaglia, Francesca Bianchi.

Lucca: Massimiliano Simoni, Annamaria Frigo, Ugo Lunardi, Michela Stefani, Salvadore Bartolomei, Vittoria Polacci, Luigi Pellegrinotti, Tatiana Gliori.

Pistoia: Silvia Pellegrini, Alessio Bartolomei, Cinzia Cerdini, Giovanni Testai, Katia Gherardi, Giancarlo Noci.

Siena: Moreno Giardini, Anna Maria Chiantini, Stefano Giorni, Tiziana Pellegrini, Luca Vannocci, Elisabetta Amidei.

Fratelli d’Italia

Arezzo: Gabriele Veneri, Giovanna Carlettini, Francesco Lucacci, Laura Chieli, Lorenzo Allegrucci, Stefania Franceschini, Alessandro Cerboni, Manuela Ferri

Firenze 1: Jacopo Cellai, Stefania Vivoli, Alessandro Emanuele Draghi,Sheila Papucci, Giovanni Gandolfo, Elena Rossi, Matteo Chelli, Isabella Geraci

Firenze 2: Matteo Zoppini, Elisa Tozzi, Lapo Cipriani, Laura Manfulli, Davide Profeti, Elisabetta Schio Marinari

Firenze 3: Federico Pavese, Mara Cutrini, Fabio Calugi, Serena Urso

Firenze 4: Claudio Gemelli, Monica Castro Pivetta, Roberto Sabaudia Valerio, Stefania Papa

Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti

Livorno: Giacomo Lensi, Marcella Amadio, Marco Landi, Rossana Bacci, Alessandro Perini, Ombretta Bartoli, Enzo Calderone, Annalisa Schender

Lucca: Vittorio Fantozzi, Elisabetta Ughetta Triggiani, Michele Giannini, Francesca Bresciani, Iacopo Aquilini, Michela Dell’Innocenti, Roberto Tamagnini, Mara Nicodemo

Massa Carrara: Marco Guidi,Serena Ribolini, Juri Gorlandi, Veronica Ravagli

Pisa: Diego Petrucci, Serena Bulleri, Maurizio Nerini, Elena Del Rosso, Simone Fabbrini, Silvia Rocchi, Nicolò Biagio Stella, Federica Martini in Masoni

Pistoia: Alessandro Capecchi, Greta Avvanzo, Lorenzo Vignali, Francesca Capecchi, Paolo Venturini, Federica Rastelli

Prato: Chiara La Porta, Gianluca Banchelli, Dania Melani, Giulio Benelli, Emanuela Paci, Giovanni Sardi

Siena: Enrico Tucci, Maria Carolina Roselli, Fabio Papini, Barbara Stori, Andrea Marchetti, Linda Coppi

Forza Italia

Arezzo: Bernardo Mennini, Meri Stella Cornacchini, Carlo Menci, Lucia Cherici, Mauro Conticini, Sandra Polvani, Enrico Alunni, Monia Soldani

Firenze 1: Marco Stella, Mariagrazia Internò, Nicola Nascosti, Veronica Corti, Emanuele Roselli, Laura Morini, Vincenzo Donnarumma, Franca Petra’

Firenze 2: Saverio Zeni, Carolina Mangiapelo, Gaetano Santonocito, Patrizia Ciampi, Duccio Bellini, Roberta Meucci Becucci

Firenze 3: Simone Campinoti, Ghezzi Claudia, Simone Testai, Sabrina Ramello

Firenze 4: Giovannini Paolo, Biancastella Maienz, Luca Carti, Tatiana Passerotti

Grosseto: Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà, Anna Rita Borelli

Livorno: Chiara Tenerini, Alessandro Guarducci, Debora Bertocci, Luca Ardenghi, Barbara Cuchel, Simone Meloni, Anna Maria Dicosta, Claudio Menicagli

Lucca: Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari, Marzia Lucchesi, Giovanni Minniti, Romina Mariotti, Niccolò Alberti, Laura Lucchesi, Luca Bianchi

Massa Carrara: Jacopo Ferri, Alessia Casotti, Luigi Della Pina, Jinane Rouicha

Pisa: Raffaella Bonsangue, Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Corrado Lami, Roberta Salvadori, Marzio Innocenzi

Pistoia: Alessandro Sabella, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Giulia Fondi, Massimo Zucchelli, Elisa Pirrotta

Prato: Erica Mazzetti, Garbiele Agati, Eleonora Gandola, Giulio Mencattini, Veronica Versace Scopelliti, Lorenzo Paoletti

Siena: Lorenza Bondi, Piero Ciofi, Elisabetta Pallacchi, Giorgio Carletti, Eugenia Mellea, Antonio Lavecchia

Noi Moderati

Arezzo: Casucci Marco, Rosini Sonia, Bagni Marco Valerio, Beatrice Claudia, Norcini Alessandro, Jogna Prat Mara, Rossi Elio, Kanymet Zhamilia

Firenze 1: Jacopo Lotti, Baldini Maria Teresa, Ulmi Andrea, Claudia Beatrice, Luca Marinari, Wanda Vinci

Firenze 2: Marco Casucci, Claudia Beatrice, Cristiano Notario, Carolina Crimeni

Firenze 3: Giorgio Tulli, Sonia Rosini, Paolo D’Addario

Firenze 4: Gaetano Riviello, Sonia Rosini

Grosseto: Andrea Ulmi, Angela Amante, Michele Bartalini, Nadia Benucci

Livorno: Angelica Macelloni, Matteo Macchioni, Michelle Odelin, Massimo Rossi

Lucca: Maria Teresa Baldini, Simone Simonini, Eva Bartoli, Paolo Bianchi, Martina Campini, Stefano Gaddi, Anna Maria Martiri, Savino Lorusso

Massa: Predieri Marco, Baldini Maria Teresa, Lotti Jacopo

Pisa: Paolo D’Addario, Caterina Crimeni, Paolo Fidanzi, Elisabetta Salvadori, Luca Marinari, Mariangela Baldi, Alessandro Giorgi

Pistoia: Gianluca Iori, Antonio Gambetta Vianna, Andrea Maestrini, Luigina Certosino, Maria Gabriella De Pietri, Duccio Venusia

Prato: Luigina Cersomino, Luca Marinari, Angelica Macelloni, Alessandro Giorgi

Siena: Gian Maria Rossi, Evelise Didonato, Pier Luigi Bacconi, Giorgia Ballerini,Samuele Secci

“È ora”

Arezzo: Filippo Vagnoli, Alfredo Romanelli, Lorenzo Bernardini, Massimo Mugnai, Arianna Giannoni, Arianna Morelli

Firenze 1: Lorenzo Bosi, Francesca Caroti, Massimo Sabatini, Ilaria Magiotti, Raffaele De Gaudio, Valentina Guttadauro, Andrea Parisi, Brunella Pierattini

Firenze 2: Franco Banchi, Sandra Barbieri, Paolo Torrini, Chiara Bandini, Stefano Petrioli, Rossana Tavoloni

Firenze 3: Gaetano Cioffi, Cristina Lotti, Ilaria Magiotti, Mario Rosi

Firenze 4: Manola Aiazzi, Lorenzo Nannini, Baccani Bruno, Gabriella Fontani

Grosseto: Marco Neri, Claudia Antinori, Generoso Vacchiano, Jasmine Bordan

Livorno: Francesco Biagini, Catia Mottola, Maria Gentile, Renato Luparini, Gabriele Papini, Cristina Piccinelli, Carlo Quaglierini, Paola Senesi

Lucca: Marco Treggi, Angela Masala, Davide Marcucci, Carla Frizilio, Moreno Marcucci, Luciana Rosaspina

Massa Carrara: Massimiliano Bernardi, Ivo Tognarelli, Gioia Copedè, Maria Rosanna Mosti

Pisa: Francesco Rossi, Francesca Bendinelli, Mauro Giannelli, Guazzini Chiara, Marco Nati, Irene Lenci, Vittorio Orazzini, Luciana Rosaspina

Pistoia: Fabio Raso, Ambra Torresi, Marco Bartolomei, Stefania Nerozzi, Federico Bonechi, Cialdi Giulia

Prato: Roberto Caverni, Chiara Guazzini, Marco Ciani, Sandra Pitigliani, Antonio Musella, Sabrina Tabani

Siena: Michela Guerrini, Simone Lorenzetti, Sabrina Generali, Michele Ferrazzani, Ombretta Mariotti, Giorgio Bastreghi