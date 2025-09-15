Elezioni Regionali, Tajani: “vinciamo con Acquaroli e poi nelle altre regioni”

“Con Acquaroli presidente andiamo a vincere nelle Marche un’altra volta e dopo la vittoria nelle Marche vinceremo anche nelle altre regioni”. E’ quanto afferma il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, affiancato dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli, dal palco di Azzurra Libertà, la kermesse dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. “Barrate il simbolo di Forza Italia e il nome di Francesco Acquaroli – l’appello al voto di Tajani – per Acquaroli presidente e Forza Italia sempre più forte”.

Il segretario di FI ha condiviso un aneddoto riguardante la prima elezione di Acquaroli: “appena eletto Silvio Berlusconi ti chiamò per congratularsi con te – ha detto ad Acquaroli sul palco – e ti disse: ‘noi ancora non ci conosciamo però sappi che Forza Italia sarà sempre e comunque al tuo fianco e potrai sempre contare su Forza Italia’. Francesco ha detto che è sempre stato così quindi lo è stato ieri, lo è oggi e lo sarà anche domani”.