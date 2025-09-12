Elezioni Regionali, Tajani: “nessun effetto sul governo ma il successo aiuta”

“Le Regionali nelle Marche non avranno nessun effetto sul Governo perché sono votazioni territoriali però, certamente, come si prefigura un successo nella regione Marche, aiuta e dimostra che c’è tanto consenso per le forze di governo”. E’ quanto ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani a margine della tre giorni dei giovani del partito Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). “I sondaggi che sono usciti oggi, due dicono che c’è un ampio vantaggio di Acquaroli nei confronti di Ricci; che Forza Italia in forte crescita anche rispetto alle Europee e rispetto alle ultime regionali“, rimarca Tajani.

“Di questo siamo molto soddisfatti: abbiamo lavorato tanto abbiamo lavorato bene con un radicamento forte su tutto il territorio marchigiano da Pesaro fino a San Benedetto. Adesso però bisogna trasformare i sondaggi in voti. Non bisogna mai cullarsi su quelle che sono le prospettive, dobbiamo trasformare le prospettive. Siamo qui anche a parlare di Marche, abbiamo voluto dare un segnale di attenzione attraverso i nostri giovani anche ai giovani marchigiani il nostro elettorato è in rinnovamento”, conclude Tajani.