Elezioni Regionali, Tajani: “in Valle d’Aosta siamo in crescita, noi forza di buon governo”

“Io vedo una Forza Italia in grande crescita, il consenso che c’è, la simpatia della gente, rappresentiamo veramente il cambiamento, noi riconosciamo ovviamente l’importanza dell’autonomia, ma, allargandoci anche a liste civiche, possiamo veramente rappresentare una forza di stabilità e di buon governo per l’intera regione della Valle d’Aosta”. E’ quanto ha affermato, ad Aosta, il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a un incontro elettorale, in vista delle elezioni regionali valdostane previste per domenica 28 settembre.