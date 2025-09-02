Elezioni Regionali, Tajani: “il centrodestra è unito, non ha i problemi della sinistra”

StrettoWeb

“Il centrodestra è unito dal 1994, quando Berlusconi lo fondò. È stato un grande progetto e andrà avanti ancora per tantissimi anni. Non c’è problema, correremo sempre con un solo candidato. Non abbiamo i problemi che ha la sinistra”. Così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, rispondendo ai cronisti ad Ancona in vista delle prossime elezioni Regionali. Nelle Marche, il 28 e 29 settembre, il centrodestra sostiene il governatore uscente Francesco Acquaroli alla ricerca della riconferma.

“Noi siamo una coalizione politica – ha aggiunto – non siamo un accordo elettorale e per questo andremo uniti ovunque e troveremo il miglior candidato possibile in tutte le regioni, in tutte le città dove si potrà”.