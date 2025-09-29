Elezioni Regionali, Sgarbi vota nelle Marche: “più marchigiano di un marchigiano”

Il sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato ieri alle urne nel Comune di San Severino Marche per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato nella sezione 9. Ad accoglierlo al suo arrivo in città è stato il sindaco della città marchigiana, Rosa Piermattei.

“Più marchigiano di un marchigiano”, ha scritto sui social Sgarbi, che nei mesi scorsi ha annunciato di soffrire di una forte depressione che lo ha costretto al ricovero in ospedale.