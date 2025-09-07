Elezioni Regionali, Senaldi: “Schlein ha fatto un piccolo capolavoro, ma Decaro è stato patetico”

Elezioni Regionali, Pietro Senaldi ha riconosciuto ad Elly Schlein la capacità di aver compattato il centrosinistra

elly schlein lamezia terme

Pietro Senaldi ha riconosciuto ad Elly Schlein la capacità di aver compattato il centrosinistra. Allo stesso tempo, non ha risparmiato critiche a Decaro“Schlein ha fatto un piccolo capolavoro: è riuscita a unire il campo largo. Ha pagato dei prezzi salatissimi per questo. Nel caso del centrodestra non assisteremo a scene del genere, non ci saranno tira e molla. Quando verranno individuati i candidati non ci saranno ricatti né scene patetiche.

“Decaro, invece, è stato patetico. Non immagino nessun esponente del centrodestra fare una scena del genere”, conclude Senaldi.

