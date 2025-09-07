Elezioni Regionali, Senaldi: “Schlein ha fatto un piccolo capolavoro, ma Decaro è stato patetico”

Pietro Senaldi ha riconosciuto ad Elly Schlein la capacità di aver compattato il centrosinistra. Allo stesso tempo, non ha risparmiato critiche a Decaro: “Schlein ha fatto un piccolo capolavoro: è riuscita a unire il campo largo. Ha pagato dei prezzi salatissimi per questo. Nel caso del centrodestra non assisteremo a scene del genere, non ci saranno tira e molla. Quando verranno individuati i candidati non ci saranno ricatti né scene patetiche.

“Decaro, invece, è stato patetico. Non immagino nessun esponente del centrodestra fare una scena del genere”, conclude Senaldi.