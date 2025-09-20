Elezioni Regionali, Schlein: “testa a testa nelle Marche, si gioca su un pugno di voti”

“Il risultato elettorale nelle Marche, alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre, si gioca su un pugno di voti, letteralmente siamo un testa a testa”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a Pergola (Pesaro Urbino) nel corso di un tour elettorale nelle Marche con il candidato presidente Matteo Ricci. “La differenza la potete fare se andando via da qui – rimarca il leader dem – chiamate tutti quelli che conoscete per dire c’è ancora speranza in una politica diversa che metta al centro l’interesse comune e metta al centro dei valori”.