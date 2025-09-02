Elezioni Regionali, Schlein: “ogni voto fa storia a sè, no a test nazionale”

StrettoWeb

“Una vittoria sarebbe un messaggio al governo? Ogni regione ha una storia a sé e noi non crediamo mai nella nella estrapolazione nazionale dei risultati regionali”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd, Elly Schlein, a margine della sua visita all’ospedale di Torrette di Ancona per sostenere la corsa alla presidenza di Matteo Ricci nelle Marche. “E’ per i cittadini marchigiani che è importante voltare pagina dopo quello che abbiamo visto in questi mesi: mancano le guardie mediche, i pronto soccorso sono intasati, le persone anche qui chiedono basta alle lunghe liste di attesa per essere curate. Ieri ero in Emilia-Romagna, una delle regioni virtuose che mette di tasca sua centinaia di milioni per la non autosufficienza. Le regioni governate dalla destra non lo fanno e intanto il loro governo a Roma continua a tagliare le risorse anche per la non autosufficienza”, rimarca il leader Dem.

Schlein: “abbiamo bisogno anche di più professionisti e percorsi sulla salute mentale”

“Abbiamo bisogno anche di più professionisti e percorsi sulla salute mentale che non può essere un tabù: questo ce lo chiedono anche i ragazzi nelle scuole e nelle università ed è per questo che il Partito Democratico nell’ultima manovra ha deciso di destinare una parte delle risorse che si possono indirizzare, anche se siamo all’opposizione, proprio su un percorso di sportelli di supporto psicologico all’interno delle scuole. Ecco noi ascoltiamo, siamo più per ascoltare e per fare insieme scelte che migliorino la qualità della vita delle persone”, conclude Schlein.