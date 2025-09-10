Elezioni Regionali, Schlein nelle Marche: “le famiglie italiane non se ne fanno nulla della retorica vuota della destra”

“Le famiglie italiane non se ne fanno nulla della retorica vuota della destra, soprattutto una retorica vuota che continua a parlare di famiglia famiglia, come se ce ne fosse solo una di famiglia famiglia tradizionale di cui tanto parlano, perché nessuno di loro poi ha. Io suggerirei più cautela”. E’ quanto ha detto a Fermo il segretario dem Elly Schlein al fianco di Matteo Ricci, in una tappa del tour elettorale nelle Marche a supporto del candidato del centrosinistra.

Dal leader del Pd il consiglio alla destra di “un passo indietro rispetto alle case degli italiani perché le famiglie sono tante, le Marche lo sanno, sono plurali, sono diverse spesso, sono incasinate ma vanno tutte sostenute nel contributo che faticosamente portano alla nostra comunità”. “La destra di Acquaroli ha chiuso i consultori e non consente i ricorso alla pillola Ru486 come da indicazioni del ministero. Questa è una destra liberticida”, ha detto ancora Schlein. “E’ una destra che si riempie la bocca di supporto alla famiglia ma in realtà fa il contrario di ciò che serve alle famiglie. Ad esempio vogliamo sostenere le famiglie italiane completamente nella difficile conciliazione tra i tempi di vita e quelli del lavoro”, ha aggiunto Schlein invitando ad approvare la “proposta di legge per un concetto paritario: cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori non soltanto per le madri”.