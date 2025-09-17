Elezioni Regionali, Schlein: “da Meloni solo promesse vuote”

“C’è una grande opportunità per i marchigiani di cambiare pagina dopo questi cinque anni. Abbiamo l’opportunità con Matteo Ricci di mettere al primo posto la cura delle nostre comunità, la sanità pubblica, il lavoro di sostegno alle buone imprese di questo territorio”. Così Elly Schlein arrivando all’iniziativa con Matteo Ricci a Pesaro.

“Ricci ha preso un impegno importante, votare subito una legge regionale sul salario minimo mentre noi ci battiamo a livello nazionale contro una destra che la blocca, siamo qui per presentare il programma, davanti alle promesse vuote dopo 5 anni di Meloni e Acquaroli”, conclude il leader Dem.