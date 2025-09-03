Elezioni Regionali, Schlein: “coalizione progressista unita, andiamo a vincere”

StrettoWeb

“La coalizione progressista è unita sia qui che nelle altre regioni, Meloni comincia ad abituarti. Andiamo a vincere nelle Marche. Evviva il Partito democratico, evviva l’Italia antifascista”. Con queste parole il segretario del Pd, Elly Schlein, ha chiuso il suo discorso alla festa dell’Unità di Potenza Picena (Macerata), nel paese di residenza dell’avversario politico e governatore uscente Francesco Acquaroli.

Il leader Dem sta girando in lungo ed in largo le Marche per sostenere la corsa di Matteo Ricci, eurodeputato dem e candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza di Regione.