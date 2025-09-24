Elezioni Regionali, Schlein: “bella aria nelle Marche, c’è entusiasmo”

“Per noi è un’aria molto bella, c’è molto entusiasmo attorno alla candidatura di Matteo Ricci perché ha una proposta concreta per le Marche”. Così il segretario del Pd Elly Schlein a margine di un incontro pubblico a Fano a sostegno della candidatura di Matteo Ricci a presidente della Regione Marche. “Ricci ha fatto proposte concrete anche per far tornare laureati marchigiani che sono dovuti uscire perché qui non avevano un contratto sufficientemente dignitoso oppure un salario che non facesse fare la fame perché abbiamo anche questo problema”, rimarca il leader Dem.

“Ricci propone il salario minimo regionale visto che Giorgia Meloni continua a bloccare quello nazionale. Altra proposta quella del “trasporto pubblico locale gratuito per gli studenti e le studentesse, un modo concreto di sostenere le famiglie”, conclude Schlein.